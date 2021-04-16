16 Nisan 2021 Cuma 13:55 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 13:55

Camdaki Kız Muzo kimdir? sorusunun cevabı, diziyi takip edenler tarafından merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizide Rafet Koroğlu'nun oğlu ve Sedat'ın kardeşi olan Muzo, babası tarafından sözü dinlenen fakat odasından çıkmayan biri olarak bilinmektedir. Peki Camdaki Kız Muzo karakterinin hastalığı nedir? Muzo odasından neden çıkmıyor? İşte merak edilen karakterin kitaptaki hayatı

Kanal D ekranlarında yayımlanan Camdaki Kız dizisinin gizemli karakteri Muzo, izleyicide büyük merak uyandırdı. Karaktere hayat veren ismin Enis Arıkan olduğu belirtildi.

CAMDAKİ KIZ MUZO KİMDİR?

Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakteri Gülcihan ve Rafet Koroğlu'nun oğullarından birisidir. Camdaki Kız kitabındaki bilgilere göre; Muzaffer ailenin küçük oğludur. Önce Sedat, sonra Suat ve en son Muzaffer doğmuştur.

Dizide kitaptaki Suat, Selen karakterine dönüşmüştür. Kitapta Hayri'nin anlattığı bilgilere göre; Muzaffer için kitapta Kambur Muzo denilmektedir. Hiç görülmez, odası uzay istasyonu gibidir. Mühendislik üzerine çalışmaları mevcuttur. Rafet Koroğlu ondan çekinir.

Muzaffer ve Suat ikizdir, annesinin karnındayken Suat Muzaffer'in üstünde kalmıştır ve o yüzden kamburdur.

CAMDAKİ KIZ MUZAFFER KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRACAK?

Camdaki Kız dizisinde Muzaffer karakterine Enis Arıkan'ın hayat vereceği iddia edildi. Camdaki Kız dizisinde Muzaffer köşkün en küçük oğludur ve bilişim dünyasıyla içli dışlıdır.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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