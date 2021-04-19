19 Nisan 2021 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:16

Camdaki Kız dizisinin 3. bölümünden 2. fragmanı ekranlara geldi. Nalan'ın Sedat'ın iç yüzünü görmesiyle sona eren bölümden sonra yeni bölümden 2 fragman da yayınlandı. Camdaki Kız 3. bölüm 2. fragmanında Muzaffer karakteri de görülüyor. Camdaki Kız 3. bölümde Sedat ve Cana'nın gazetelerde haberinin çıkmasının ardından Rafet Koroğlu çılgına dönüyor. Nalan ise annesinin zulmünden kaçamıyor. İşte Camdaki Kız 3. bölümden 2 fragman.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek hikayenin anlatıldığı dizi, ilk 2 bölümüyle de izleyenler tarafından beğenildi. Peki Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Camdaki Kız 3. bölüm fragmanları

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM FRAGMANI

<iframe width="560" height="315" class="youtube" src="https://youtube.com/embed/hH5MLie6bI8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

<iframe width="560" height="315" class="youtube" src="https://youtube.com/embed/CcBW9MGmEzs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlanacak olan Camdaki Kız 3. bölümde Sedat'ın Cana ile olan ilişkisi basına yansıyor. Bunu öğrenen Nalan hayal kırıklığına uğrasa da annesinin tepkisi ve endişeleri altında eziliyor.

Öte yandan Sedat'ın abisi olan Muzaffer'in yüzü görülüyor. Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakteri, odasından ilk kez çıkıyor.

Camdaki kız dizisindeki Muzo kimdir? Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor! Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak?

Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak?

Camdaki Kız dizisi, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi gerçek hikayelerden uyarlanan ve izlenme rekorları kıran dizilerin yapımcısı OGM Pictures tarafından yapılıyor.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi "Camdaki Kız"ın ekran yolculuğundaki ilk 2 haftası izlenme açısından güzel başladı. İlk 2 bölümüyle de izleyiciden tam not alan dizi, perşembe reytinglerinde 2 hafta üst üste AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor!

Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.

NALAN, ANNESİNİN GAZABINDAN KURTULAMIYOR

Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlamıştır. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenir.

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir.

Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar.

Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar.

Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir...

Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

Camdaki Kız 2.bölüm izle!