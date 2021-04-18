18 Nisan 2021 Pazar 11:07 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 11:07

Sen Çal Kapımı 39. bölümüyle Cumartesi akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Sen Çal Kapımı 39. bölümyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Sen Çal Kapımı son bölümde Serkan, oyunculuk deneyimiyle tanışıyor. Eda ise şüphelerini haklı çıkaracak bir kanıta ulaşıyor. Serkan'ın beyin tomografisini bulan Eda gerçeği öğrenecek mi? İşte Sen Çal Kapımı son bölüm full izleme sayfası ve sezon finalinde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 39. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı dizisinin yayın gününde Savaşçı dizisinin yeni sezonunun başlamasının hemen sonrasında izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle izlenen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 39. yeni bölümüyle sezon finali yaptı.

SEN ÇAL KAPIMI 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Yayın saatinden geç bir saatte (22.45) yayınlanan dizinin takipçileri gece boyunca Sen Çal Kapımı sezon finalini izlediler.

Sen Çal Kapımı son bölümde Eda ve Serkan yaşadıkları tehlikeye rağmen dilek kutusunda şanslarını denemeye devam ederler.

Serkan hastalığından bahsetmeden hayatın tadını çıkartmak isterken kimse ondaki bu değişikliğe bir anlam verememektedir.

Serkan ve Eda sarı karavanlarında farklı bir yaşam tarzı deneyimlerler. Serkan'ın bu beklenmedik kararları Eda'nın da aklını karıştırmaktadır.

Hayallerindeki karavanda sevdiği adamla hayatı dolu dolu yaşarken onları bekleyen tehlikenin farkında değildir.

Başlarına gelen son olay Serkan'ın sırrının ortaya çıkmasına neden olacak mıdır?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bu akşam 39. yeni bölümüyle ilk sezon finalini yapan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonuna Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin yayıncısı Fox TV, #YenidenBulaşacağız etiketiyle yeni sezonun müjdesini verdi.