15 Nisan 2021 Perşembe 20:26 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:26

Alev Alev dizisinin 23. bölüme Çelebi'nin Cemre'ye karşı kaybetmesi damga vurdu. Diziyi izleyenler bu sonuçtan sonra rahat bir nefes aldı. Cemre için yeni bir hayat başlamışken Çiçek ve İskender arasında geçen konuşma herkesi şaşırttı. Çiçek ve İskender arasında neler oluyor? Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Alev Alev'in yayınlanan son bölümünde yaşananlar diziyi takip edenler tarafından ilgiyle izlendi. Alev Alev 23. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. Alev Alev son bölüm izle (23.bölüm) Puhutv

Show Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Alev Alev'in son bölümünde yaşananlar, izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. İşte Alev Alev 23. bölüm izleme sayfaları...

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE PUHU TV

Yaşadığı zor günlerin ardından kızıyla beraber hayalini kurduğu hayata ulaşmak için büyük bir mücadele veren Cemre'nin, Çelebi'ye karşı kazandığı zafer herkese derin bir nefes aldırdı.

ALEV ALEV 23. BÖLÜM FULL İZLE (SHOW TV)

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

Alev Alev 23. Bölümde İskender'in itirafıyla Çiçek'in büyük bir şaşkınlık yaşar.

Ömer ile Zeyno arasında geçen konuşma dikkat çekiyor. Çelebi'nin, babasının katilinin cezasını bulması için Rüya'ya yardım edeceğini söylemesi, akıllara "Çelebi'nin yeni planı ne?" sorusunu getiriyor. Bülent'in ölümü yüzünden gergin olan Çiçek ise polislerin eve gelişiyle şoke oluyor.

'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde; Cemre ve dostlarının çabaları sonucu tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkan Çelebi gözaltına alındı. Çelebi, içine düştüğü durumdan kendini kurtarabilmek için bir çıkış planı tasarlayarak tüm suçu ortağı Dursun Yaman'a atmak istedi ancak finalde büyük bir yenilgi aldı. Aynı anda hem tarihi eser kaçakçılığı hem de velayet davası olan Çelebi, mahkemede iki büyük darbe yedi. Cemre, Çelebi'nin geçmişte şiddet uyguladığı Esin Ece'yi davada tanık olması için çağırdı ve bu tanıklık sayesinde Cemre, hem Çelebi'den boşandı hem de kızı Güneş'in velayetini kazandı. Diğer davada ise ortağı Dursun Yaman'ın her şeyi itiraf etmesi sonucu Çelebi için tüm çıkış yolları kapandı. Mahkemeden tutuklama kararı çıkması üzerine Çelebi, cezaevine doğru yola çıkarken Cemre de kızıyla ve dostlarıyla beraber hayalini kurduğu yeni hayatına başladı.

İSKENDER, BÜLENT'İ ÖLDÜRDÜ

İskender, Çiçek'i kurtarabilmek için Bülent'e saldırdı ve bunun sonucunda da Bülent hayatını kaybetti. Çiçek büyük bir panik yaşarken, İskender ise istemeyerek öldürdüğü Bülent yüzünden büyük bir vicdan azabı çekti.

İskender, tüm bu olanları Arzu'yla paylaştı. Çiçek ise Bülent'in konusu açıldığında sergilediği şüpheli davranışlarla Rüya'nın dikkatini çekti. Atlas'ın ağzından kaçırdığı sözler yüzünden şüpheleri giderek artan Rüya, depoyu incelemeye gitti. Bülent'ten düşen kanlı zinciri bulan Rüya, büyük bir şok yaşadı.

CEMRE VE DOSTLARI KUTLAMA YAPTI

Çelebi'yi gözaltına aldıran ve tüm suçlarını göz önüne seren Cemre ile dostları, restoranda bir araya gelerek kutlama yaptı. Çelebi'ye karşı kazanılan zaferin kutlamasında yüzleri güldüren anlar yaşandı. Ozan'ın masadakilere yaptığı sürpriz ise ekran başındakilere de keyif dolu dakikalar yaşattı. Sazı eline alan Ozan, "Güzel Bu Nasıl Sevdaymış" türküsünü çalıp söyledi. Cemre, Ozan'ı hayranlıkla dinlerken, bu performans büyük beğeni kazandı.

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler... Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi...

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!