15 Nisan 2021 reyting zirvesinde kim var? Perşembe dizilerinin Reyting sonuçları

16 Nisan 2021 Cuma 10:27 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 10:27

Perşembe akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin Total reyting sonuçları TİAK tarafından belirlendi. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 15 Nisan 2021 reyting sonuçları...

15 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Perşembe reytinglerinde; Tv8'de Survivor, TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs, Kanal D'de yeni dizi Camdaki Kız, Show Tv'de Alev Alev, Star'da Akrep, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova ve FOX Tv'de Mucize Doktor dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 15 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Bir Zamanlar Kıbrıs, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 CAMDAKI KIZ KANAL D

8 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

9 SURVIVOR TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 SURVIVOR TV8

9 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

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