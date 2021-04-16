16 Nisan 2021 Cuma 12:07 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 12:07

Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin kızı, artık Salı akşamları ekrana gelecek. Star Tv'de yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanında Sancar'ın annesi Halise'nin, Mavi'nin çayına ilaç damlattığı görülüyor. Mavi'nin eski kocası Sedat ile bir olan Halise'nin bu eylemine karşılık Sancar ne yapacak? Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 49. bölüm fragmanı

SEFİRİN KIZI 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı'nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor. Dizide Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise 'Mavi' karakterini canlandırıyor.

SEFİRİN KIZI 49. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz gebeliği devam ettirmenin mutluluğu içinde yaşamaktadır.

Mavi'nin eski kocası Sedat, onun hamile olmasını kaldıramaz ve hain planlar yapmaya başlar. Sedat, bu konuda ortak olduüu Halise Efeoğlu'na "O çocuk doğmayacak, dünyaya gelmeyecek ve buna sen engel olacaksın" der. Halise ise Mavi'nin çayına ilaç damlatarak kendi torununu öldürmek için gerekeni yapar.

Sefirin Kızı 49. yeni bölüm fragmanında Sedat Güven'e "Öyle bir şey yapacağım ki. Hem Mavi kendi ayağıyla bize gelecek hem de o Halise denen kadından intikamımı alacağım" der. Sedat'ın yeni planı ne?

Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, annesinin çocuğunu öldüreceğinden habersizdir.

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor. Sefirin Kızı dizinin çekimleri Ege'nin Muğla ilçesinde yapılıyor.

Oyuncu Kadrosu:

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Bora: Ferit Aktuğ

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt