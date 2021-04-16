16 Nisan 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 20:00

Arka Sokaklar 586. bölümde Hüsnü, Halis ve Seçkin'in eline düşüyor! Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar son bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü, kızının başına gelenlerden dolayı tek başına hareket ederek Halis'in peşine düşüyor. Halis, eski polis olduğu için temkinli davranıyor ve Hüsnü'yü yakalamayı başarıyor. İşte Arka Sokaklar 586. bölüm full izleme sayfası ve yaşananlar... Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 586. bölümde Giray'ı öldüren Zeliş, ekip tarafından kurtarılmaya çalışılırken Hüsnü intikam ateşiyle tek başına Halis'in peşine düşüyor fakat sonucu onun için kötü oluyor. Hüsnü, Halis tarafından kıstırılıyor. Arka Sokaklar 586. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

ARKA SOKAKLAR 586. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 586. Bölüm 16 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 586. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Giray ameliyattadır. Mesut, Hüsnü, Engin ve Hakan gergin bir şekilde hastanede, ameliyathaneden gelecek haberi beklemektedir.

Zeliha, Giray'dan intikamını almıştır; fakat bu intikam, Zeliha'nın başına bela olacaktır. Zeliha, Gazinin Yeri'ne götürülüp sakinleştirmeye çalışılır. Rıza baba ve Selin tarafından sorgulanır. Giray'ın ölümünden sonra önce Hüsnü, sonrasında da Zeliha ifade için Savcı karşısına çıkar.

Halis ve Seçkin cephesinde ise, yurt dışına kaçma planları boy göstermektedir. Seçkin, miras paralarını transfer etmek için Aykut adında bir adamdan yardım alır. Ekibimiz ise, kaçmalarına ön ayak olacak her alanı kısıtlar ve ikisi için çember giderek daralmaktadır.

Bir ipucu üzerine Seçkinlerin yerini tespit eden ekibimiz, mekana vardıklarında orada sürpriz bir isimle karşılaşırlar.

Arka Sokaklar 586. bölümde Ezgi ile Cemal yolda seyir halindeyken karşılarına küçük bir kız çocuğu olan Melisa fırlar. Ezgi ile Cemal, kızın ailesine ulaştığında ise onları ceset dolu bir ev karşılar. Melisa bir koruma evine yerleştirilir.

Cinayeti aydınlatmak üzere harekete geçen ekip, küçük kızı koruma evine getirdiği sırada bir çatışma yaşanır. Pandemi kurallarının ihlal edildiği bir gece kulübünden gelen ihbar üzerine ekip mekana intikal eder.

Fuat, Selim ve Doğan geçim sıkıntısıyla mücadele eden çalgıcılar olmaları yetmiyormuş gibi bir de baskından dolayı paralarını alamazlar. Sonunda bir düğünden gelen iş teklifiyle boğazları biraz rahatlayan çalgıcılarımız beklenmeyen bir saldırıya uğrar.

Çocuğuna yeni ayakkabı alıp evine götürmeye çalışırken uğradığı saldırı sonrasında Fuat'ın sinir sistemi iyice bozulur. Kendisini inşaatın tepesinde bulur. Olay yerine intikal eden ekibimiz Fuat'ı intihardan vazgeçirmeye çalışırlar.

Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü, tek başına Halis'in peşine düşüyor ve sonucu onun için kötü oluyor!

Hüsnü, kızının başına gelenlerden dolayı tek başına hareket ederek Halis'in peşine düşüyor.

Herkes onu Almanya'ya Metin'in yanına gittiğini düşünürken, o bulduğu izleri takip ederek Halis'e adım adım yaklaşıyor. Ekip, kameralardan Hüsnü'nün görüntülerine ulaşır.

Telefonunu takip ederek, ne yaptığını anlamaya çalışırlar. Hüsnü ise, Halis'in saklandığı yeri buluyor ve ekibe haber vermeden tek başına operasyona kalkıyor. Bu durum ona pahalıya patlıyor.

Halis, eski polis olduğu için temkinli davranıyor ve Hüsnü'yü yakalamayı başarıyor.