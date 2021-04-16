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Dizi

Son Yaz 16. bölüm izle tek parça! Son Yaz 16. bölüm full izle!

Son Yaz 16. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX Tv'de ekrana gelen Son Yaz 16. bölümde Mahkeme gününe kadar cezaevinde kalmak durumunda olunca Soner de onu kollamak için içeri girer. Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder. Akgün'ün suçlu bir abisi olduğu ortaya çıkar. Akgün, abisinin ortaya çıkmasıyla hayatının sürprizini yaşayacaktır. Haberimizdeki linke tıklayarak Son Yaz 16. bölümü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 20:04 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 20:04
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Son Yaz dizisinin 16. bölümüyle izleyenleri hem duygulandırdı hem de heyecanlandırdı. 16 Nisan 2021 Cuma akşamı FOX Tv'de izleyenleriyle buluşan Son Yaz 16. bölümde Savcı Selim'in Canan'a itirafı izleyenleri hüzünlendirdi. Annesinin ölümünü gördüğümü anlatan Selim, evliliği boyunca Canan'a hiç anlatmadığı bu konuda içini döker. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz 16. bölüm full izleme sayfası tek parça olarak sizlerle.

SON YAZ 16. BÖLÜM FULL İZLE

SON YAZ 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz 16. bölümde Akgün, cezaevine girmiştir.

Akgün cezaevindeyken Yağmur'la çekildikleri fotoğrafa bakıp ilk günlerini anımsar.

Selim, Akgün'ün hayatının cezaevinde güvende olmayacağının farkındadır. Halil Sadi'nin adamları, Akgün'ün peşini bırakmayacaktır.

Canan ve Selim, bir an önce Akgün'ü cezaevinden çıkartmak için harekete geçerler.

Ancak Akgün'ün en az duruşmaya kadar cezaevinde kalacağı kesinleşince, Akgün'ü içerde tek başına bırakmak istemeyen Soner de içeri girmeye kara verir.

Akgün ve Soner içerde birbirlerini korurken, Akgün başka bir mahkumdan abisine dair bir bilgi elde eder. Akgün'ün suçlu bir abisi olduğu ortaya çıkar.

Arıza dizisinde Burak karakterini canlandıran Olgun Toker, Son Yaz dizisine dahil oldu. Dizide Akgün'ün abisini canlandıracak olan Toker'in nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

SELİM'İN BÜYÜK SIRRI!

Selim ise kan bağı meselesinde büyük bir sırrını açıklar. "Benim babam bir suçluydu ve ben yıllarca onun kan bağından kurtulmak için uğraştım" der.

Canan'a 20 yıl sonra annesinin ölümünü anlatan Selim, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Arıza dizisinde Burak karakterini canlandıran Olgun Toker, Son Yaz dizisine Akgün'ün abisi olarak dahil oldu.

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