15 Nisan 2021 Perşembe 23:41 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 23:41

Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölümüyle TRT 1'de yayınlandı. TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 3. yeni bölümünde; Ankaralı'yı Sovyetler Birliği'nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak izleyeceğiz. Ankaralı Lefkoşa'da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat'ın ailesinin naaşlarının Türkiye'ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer. Bu görevden sağ salim kurtulabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 3. BÖLÜM İZLE TRT 1



TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" yayınlanan ilk iki bölümüyle izleyicinin beğenisini kazandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu yer alıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 3. bölümünde; Kızı ve karısının öldürüldüğünü düşünen Kemal'in şimdi tek amacı vardır, durumu iyice ağırlaşan babasını ve gittikçe eksilen göç kafilesini, Ankaralı'nın kurduğu çadır kente sağ salim götürebilmek.

Kemal, onları kontrol noktasından geçirebilmek için kendini feda etmeye karar verir. Ama bunun farkına varan biri vardır.

Ankaralı ise Lefkoşa'da biriken yaralıların ve Binbaşı Nihat'ın ailesinin naaşlarının Türkiye'ye sevk edilebilmesi için bir intihar görevine girer; adadaki İngiliz yüksek komiserliğini tek başına basacak, Türkiye'nin yardım uçağının yaralıları alıp kalkması konusunda onlara dair elindeki büyük kozu kullanacaktır.

Bu kozun kaynağı Sovyetler Birliği'dir. Ankaralı'yı bu bölüm Sovyetler Birliği'nde görev yaptığı zamanlarda bir Azeri Türkü olarak izleyeceğiz.

İnci ve Müge, esirhaneden ilk kez dışarı çıkarken; Ankaralı'nın nişanlısı Ayşe ise aşkı için büyük bir çılgınlığın eşiğindedir.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünbde Makaryos Lefkoşa'nın düşürülmesi için emir verdi.

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda uğradıkları zulümle eksilerek yoluna devam etmektedir.

Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmaya diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmaya çalışmaktadır.

Sampson'un özellikle İnci'yi neden kaçırdığı ortaya çıkmış, Makaryos son darbeyi indirmek için Lefkoşa'yı düşürme ve Türk liderleri ele geçirme emri vermiştir.

Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa'yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar ve Kıbrıslı Mücahitlerle organize olmasıyla birlikte, Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.