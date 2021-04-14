14 Nisan 2021 Çarşamba 20:44 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:44

Sadakatsiz, 26.bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 26. bölümde Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor! Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. . Kaçırılan Asya, kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor. Asya ve Derin kurtulabilecek mi? Sadakatsiz 26.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sadakatsiz 26. bölüm izleyenlere gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 26. Bölümünde; Derin'in kaybolmasının ardından şimdi de Asya kaçırılıyor. Gözlerini Derin'in yanında açan Asya neye uğradığını şaşırıyor. Derin ve Aya'yı kaçıran kişi kim? Sadakatsiz 26.bölüm full izle!

SADAKATSİZ 26. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin rol aldığı Kanal D'nin büyük beğeniyle takip edilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 26. bölümü ekrana geldi.

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SADAKATSİZ 26. BÖLÜMDE YAŞANANLARIN ÖZETİ

Kanal D'de ekrana getirilen başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın rol aldığı Sadakatsiz dizisinde nefesler tutulurken merakla beklenen 26. bölümü yayınlandı.

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz'in 26. bölümünde; Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır.

Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

VOLKAN, FARUK'A SALDIRIYOR!

Sadakatsiz 26. bölümde; Asya'nın eski hastası Faruk, yolda gördüğü Volkan'a doğum gününde Derin'le yakınlaştığı anların videosunu çekip Asya'ya izlettiğini söyler. Duydukları karşısında büyük şaşkınlık yaşarken öfkeden deliye dönüp Faruk'a saldırır.

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor.

ASYA DA KAÇIRILIYOR!

Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor!

Asya ise bayıltılarak kaçırılır. Derin'in bağlı tutulduğu evde gözlerini açan Asya neye uğradığını şaşırır. Derin'in elleri, ayakları ve ağzı bağlıyken Asya'nın bağlı olmadığı görülüyor. Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

Derin'i karşısında gören Asya tepki veremezken onları kaçıran kişi ortaya çıkacak mı?

Önceki bölümde Derin'in yaralı bir halde Asya'nın evine gelmesinin bir rüya olduğu anlaşılmıştı.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.