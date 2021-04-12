12 Nisan 2021 Pazartesi 23:53 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:53

Sefirin Kızı 48. bölümü Pazartesi akşamı izleyicisinin karşısına çıktı. Sefirin Kızı 48. bölümde; Mavi ona karşı hazırlanan tuzaktan habersiz kendi cehenneminde yanmaktadır. Hamile olduğunu öğrendiğinden beri büyük bir karamsarlığa kapılan Mavi, bebeğini aldırmak için harekete geçer. Halise ise Mavi ve Sancar'ın arkasından iş çevirmeye devam etmektedir. Sefirin Kızı 48. bölümü izlemek isteyenler için Sefirin Kızı son bölüm full izleme linki haberimizde.

SEFİRİN KIZI 48. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı 48. bölümüyle 12 Nisan Pazartesi saat 20.00'de ekrana geldi.

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı her pazartesi izleyici ile buluşuyor. Sefirin Kızı'nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor. Dizide Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise 'Mavi' karakterini canlandırıyor.

SEFİRİN KIZI 48. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 48. son bölümde Hamile olduğunu öğrenen Mavi kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Geçmiş acıları ve korkuları onun geleceğe ve yeni bir bebeğe tutunmasına izin vermez. Diğer yandan düğün sonrası Halise yüzünden konakta kopan fırtına, Sancar'ın atacağı adımla konağın bütün düzeninin değişmesine neden olacaktır.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. Bu konuda Sancar'la yüzleşmenin hiç de kolay olmayacağının farkındadır ama asıl Melek karşısında kendini çaresiz hissedecektir. Sancar ise sevdiklerini korumak için mücadele ederken, önce marinayla ilgili öğrendiği gerçeklerle sonra da annesinden alacağı bir haberle adeta yıkılır.

Elvan, Bora konusunda üst üste hayal kırıklıkları yaşarken tanışacağı bir kadın kendini sorgulamasına ve bakış açısını değiştirmesine neden olur. Yahya ise Elvan için çabalamaya devam eder ve ondan beklenmeyecek girişimlerde bulunur. Ansızın gelen acı bir haberle ikisinin de dünyası değişmek üzeredir.

Halise çabalarının sonuç vermediğini görerek soluğu Sedat ve Güven'in yanında alır. Mavi ise Sancar ve Melek'le olan ilişkisini temelinden etkileyecek bir karar vererek kendini kliniğin kapısı önünde bulacaktır.

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Ferit Aktuğ, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem ve Şafak Başkaya'nın da oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin çekimleri Ege'de yapılıyor.