12 Nisan 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi dizi reytingleri

13 Nisan 2021 Salı 10:15 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 10:15

Pazartesi dizi reytinglerinde Tv8'de Survivor 2021, TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Show Tv'de Çukur, FOX Tv'de Yasak Elma, Star'da Sefirin Kızı ve Atv'de Maraşlı dizisi kıyasıya mücadele verdi. 12 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 12 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 12 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 12 Nisan 2021 reyting sonuçları...

12 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 YASAK ELMA FOX

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SURVIVOR TV8

8 CUKUR (OZET) SHOW TV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 YASAK ELMA FOX

4 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 SURVIVOR TV8

9 CUKUR (OZET) SHOW TV

10 YASAK ELMA (OZET) FOX