Kanal D'de ekrana getirilen başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in rol aldığı Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen, önceki gün rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kovid-19 olmadığı anlaşılan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği için yoğun bakıma kaldırıldı. Bu haber sonrası "Burak Sergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Burak Sergen'in hastalığı ne?" gibi sorular gündeme geldi. İşte Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen hakkında merak edilenler..
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin rol aldığı Kanal D'nin en başarılı yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen, geçtiğimiz gün rahatsızlanmasının ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta zorluk çeken Sergen, yoğun bakıma alındı. Peki Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Burak Sergen'in hayatı ve oynadığı diziler...
Burak Sergen'e yapılan koronavirüs testleri negatif çıkarken akciğerlerinde enfeksiyon olduğu öğrenildi. Solunum almakta güçlük çekmeye başlayan Sergen, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan ünlü oyuncunun akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Burak Sergen, yoğun bakıma kaldırılırken sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla hayranlarından dua istendi.
Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 'Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler.'
Akciğerindeki enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler de haber sonrası yeniden merak edildi. Peki Burak Sergen kimdir, kaç yaşında ve nereli?
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir.
1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.
Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.
Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı.
Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Son olarak Sergen, Sadakatsiz dizisinin güçlü karakterlerinden biri olan Haluk rolünü canlandırıyor.
Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans Ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali
O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
Rol aldığı televizyon filmleri
Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
Boğaçhan - 2007
Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
Beybaba / Koltuk - 2003
Rol aldığı bazı diziler
Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
Halka - 2019 - İlhan Tepeli
Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur