14 Nisan 2021 Çarşamba 11:40 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:40

Kanal D'de ekrana getirilen başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in rol aldığı Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen, önceki gün rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kovid-19 olmadığı anlaşılan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği için yoğun bakıma kaldırıldı. Bu haber sonrası "Burak Sergen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Burak Sergen'in hastalığı ne?" gibi sorular gündeme geldi. İşte Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen hakkında merak edilenler..

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi isimlerin rol aldığı Kanal D'nin en başarılı yapımlarından olan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen, geçtiğimiz gün rahatsızlanmasının ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Nefes almakta zorluk çeken Sergen, yoğun bakıma alındı. Peki Sadakatsiz oyuncusu Burak Sergen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Burak Sergen'in hayatı ve oynadığı diziler...

Burak Sergen'e yapılan koronavirüs testleri negatif çıkarken akciğerlerinde enfeksiyon olduğu öğrenildi. Solunum almakta güçlük çekmeye başlayan Sergen, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan ünlü oyuncunun akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Burak Sergen, yoğun bakıma kaldırılırken sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla hayranlarından dua istendi.

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 'Burak Bey'in iki kovid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgiler.'

Akciğerindeki enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler de haber sonrası yeniden merak edildi. Peki Burak Sergen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir.

1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı.

Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Son olarak Sergen, Sadakatsiz dizisinin güçlü karakterlerinden biri olan Haluk rolünü canlandırıyor.

Müge Anlı'da aranıyordu... 4 gündür aranan sağlık çalışanı Adem Polat'tan acı haber! BURAK SERGEN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

Banyo - 2005

Balans Ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali

O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma

Fasulye - 1999 - Katil

Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

Rol aldığı televizyon filmleri

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba / Koltuk - 2003

Rol aldığı bazı diziler

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

Halka - 2019 - İlhan Tepeli

Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi

Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu

Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

Zoraki Başkan - 2009 - Reis

Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

Dicle - 2007 - Seyit

Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

Köpek - 2005 - Müdür Abbas

Tam Pansiyon - 2004 - Osman

Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

Bulut Bey - 2002 - Kudret

Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur