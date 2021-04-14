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Yaşam

Müge Anlı'da aranıyordu... 4 gündür aranan sağlık çalışanı Adem Polat'tan acı haber!

Son dakika haberine göre, 4 gün önce Silivri'den kayıp olarak bildirilen 112 acil servis sürücüsü 39 yaşındaki Adem Polat, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Adem Polat, Atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında da gündeme gelmişti. Acı haberi Müge Anlı canlı yayında duyurdu.

14 Nisan 2021 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:54
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Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adet Polat'tan acı haber geldi. Kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın öldüğünü Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

Atv kanalında yayınlanan Müge Anlı'da aranan acil servis şoförü Adem Polat olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Silivri'de ambulans şoförlüğü yapan evli ve iki çocuk babası Adem Polat, 10 Nisan Cumartesi günü mesaisini tamamladıktan sonra aracıyla iş yerinden ayrılmış ve Polat'ı o günden sonra bir daha göremediğini ifade eden yakınları durumu polis ekiplerine bildirmışti.

Silivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat ölü bulundu. 112 acil servis sürücüsü 4 gündür kayıp olan Adem Polat'ın sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin evinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Adem Polat'ın ölüm haberi ardından eşinin fenalaşması nedeniyle yayına ara verildi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine Polat'ı bulabilmek için çalışma başlattı. Yaşanan olaya dair dün akşam saatlerinde bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kendilerine gelen bir ihbar üzerine saat 22.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adrese gitti.

Eve giren ekipler kendisinden günlerdir haber alınamayan Adem Polat'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYURDU

4 gündür kayıp olan sağlık çalışanı Adem Polat, Atv'de yayınlanan Müge Anlı'da da aranıyordu. Gelen acı haberi Müge Anlı, Polat'ın eşine ve izleyicilere canlı yayında duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞMIŞ

N.Y.'nin psikolojik sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmış olduğu öğrenilirken, Polat'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adem'in ölü bulunduğu evin kısa bir süre önce internet üzerinden tanıştığı N.Y. isimli bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre N.Y.'nin evde olmadığı ve psikolojik sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmış olduğu belirtildi.

Polis Polat'ın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

Esenyurt'taki bir evde cesedinin bulunduğu ortaya çıkan Adem Polat'ın madde kullanımından vefat ettiği üzerinde duruluyor. Müge Anlı'ya başvuran eşi Gülşen Polat sinir krizi geçirdi.

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