13 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı! EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu Salı reyting sıralaması

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:43 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:43

13 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Baraj dizileri ekrana geldi. 13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin Total reyting sonuçları TİAK tarafından belirlendi. Yayınlanan dizilerin reyting yarışına haber bültenleri ve yarışma programları da katıldı. Peki reyting zirvesinde kim var? İşte EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu Salı reyting sıralaması

13 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Salı reytinglerinde; Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Kanal D'de Hekimoğlu, Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX Tv'de Baraj dizisi kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 13 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

13 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da Anlı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Üçüncü Sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

AB İLK 5 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

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