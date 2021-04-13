13 Nisan 2021 Salı 20:45 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 20:45

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Atv'de yayınlanan fenomen dizi EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Hızır ve İlyas'ı kurtaran kişi Alparslan mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! EDHO 190. bölümü tek parça olarak CANLI izlemek için BURAYA TIKLAYINIZ.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır, İlhan ve Ercan'ın kendisine tuzak kurduğunu anlar ve ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Bahar, kurulan tuzakta namlunun ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'ye siper olur. İşte Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm full izleme sayfası. EDHO 190. bölüm izle tek parça!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190 BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 190. BÖLÜM)

EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer.

Hızır, Alpaslan'dan şüphelenir. Hızır ve İlyas'ı kurtaran kişi Alparslan mı?