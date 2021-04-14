14 Nisan 2021 Çarşamba 12:24 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:24

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 7. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Teşkilat 7. Bölüm'de ekip Irak'ın kuzeyinde düştüğü kalleş tuzaktan nasıl kurtulacak? Teşkilat 7. bölüm fragmanında Fadi, Başkanı vurduruyor. Serdar, son anda başkana kendini siper etse de başkan vuruluyor. Başkan ölecek mi?

TEŞKİLAT 7. BÖLÜM 1. FRAGMANI







TEŞKİLAT 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI





TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar'ın kimliğini açıklayıp kendisine evlenme teklif etmesiyle büyük şok yaşayan Ceren, bu sürpriz hamle karşısında ne yapacağını bilemez. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü bir anda gelen bu hamle karşısında bocalayan Ceren'e geçmişinden gelen gizemli bir isim yardım eli uzatır..

HULKİ'Yİ KURTARMAK İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLİYOR...

En güvendiği elemanı Leyal'in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkışır. Hulki ve Leyal'in takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ekip, takasın güvenli biçimde gerçekleşmesi için her adımı planlayarak olağanüstü bir hazırlığa girişir. Pınar ve Hakkı keşif amacıyla Kuzey Irak'ta belirlenen bölgeye doğru yola çıkarlar. Leyal'i takasın gerçekleşeceği bölgeye götüren Serdar ve Zehra ise yola beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalır.

FADİ'NİN ŞEYTANİ PLANI EKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR...

Fadi de takas için kendi planlarını yapar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliğine giden Fadi, Leyal'i kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek şeytani bir plan kurar. Ekip, kurulan tuzağın içinden Hulki'yi sağ salim çıkarmaya çalışırken kendilerini çok daha büyük bir tehdidin içinde bulur.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.

Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.