14 Nisan 2021 Çarşamba 20:00 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:00

Masumiyet 8. bölüm FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Masumiyet 8. bölümde Ela, kendisine "Kocamla neden buluştun?" diye soran İrem'e "O seni çok seviyor" diye cevap verir. Öte yandan Bahar'ın kocası Timur, Harun'a Bahar'ın para istediğini söylemiştir. Harun ve Bahar'a tuzak kuran Timur, ailesinin itibarını yerle bir etmiştir. Masumiyet 8.bölüm izleyemeyenler Masumiyet 8. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisi, 8. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. Dizinin başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe yer alıyor. Masumiyet 8. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 8.BÖLÜM FULL İZLE

Genç bir kızın mağduriyetini ve güçlü bir aileye karşı dik duruşunu konu alan Masumiyet dizisi, her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX Tv'de izleyenleriyle buluşuyor.

MASUMİYET 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MASUMİYET 8. BÖLÜM ÖZETİ

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın paylaştığı, büyük bir ilgiyle izlenen "Masumiyet"in 8. bölümünde Harun, tuzağa düştüklerini anlar ve önlem almaya çalışır fakat Bahar, Timur tarafından akıl almaz şekilde kandırılır ve Harun'a olan güvenini kaybeder.

Düştükleri acımasız tuzak, mahkemede korkunç bir iftira olarak karşılarına çıkar. Bahar, kızının davasını satmakla suçlanır ve bu korkunç suçlamayla gözünün önündeki perdeyi söküp atar.

Hem, Timur'dan boşanmak için hem de Ela'nın, İlker'i aklayan ifadesini geçersiz kılmak için düğmeye basar. Bahar'ın Ela'yı psikiyatri heyetine sokma kararı Ilgaz cephesini karıştırır.

Diğer yanda, annesinin düşürüldüğü durumu hazmedemeyen Ela, Bahar'a yardım etmek için radikal bir adım atar ve bu adım onu, bütün iradesiyle uzak durmaya çalıştığı İlker'e götürür.

Bahar ve Harun, kendi yöntemleriyle Ilgazlar'a karşı harekete geçer. Ela'nın dengesi İlker tarafından bir kez daha sarsılırken, gerçek deprem ise Ilgazlar'da yaşanır.

İlker'in babası, oğlunu şirkete almaz ve Hale'nin hesap sorması üzerine "Ben o gece oradaydım. Her şeyi gördüm" der.

Ela, kendisine "Kocamla neden buluştun?" diye hesap soran İrem'e "O seni çok seviyor" diye cevap verir. Ela'neden yalan söylüyor?

Masumiyet dizisinin yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut, yönetmenliğini Ömür Atay, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor.