Mucize Doktor 58. bölüm full izle! Mucize Doktor son bölüm izle Youtube FOX

15 Nisan 2021 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:49

Mucize Doktor 58. bölüm FOX Tv'de izleyenlerinin karşısına çıktı. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'un son bölümünde bölümde Ali, Muhsin'e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar. Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Mucize Doktor son bölüm izle Youtube FOX linki ve yaşananlar. Mucize Doktor 58. bölüm izle!

Mucize Doktor dizisinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki FOX ve Youtube bağlantılarına tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 58. BÖLÜM FUL İZLE FOX



Mucize Doktor 58. son bölümde Ali, Muhsin'e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz.

Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar.

Mucize Doktor son bölümde Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin'i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar.

Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı The Good Doctor dizisinden uyarlanmıştır. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefa'nın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

Mucize Doktor yeni bölümüyle 15 Nisan perşembe günü FOX'ta

Oyuncular:

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Zerrin Tekindor, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Ezgi Asaroğlu ve Reha Özcan.