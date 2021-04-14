14 Nisan 2021 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 20:42

Kuruluş Osman 54. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyenleriyle buluştu. Kuruluş Osman 54. bölümde; Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Söğüt'e saldıran Nikola, kimsenin bilmediği tünelleri kullanacaktır. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar. Kuruluş Osman 54. bölüm full izle tek parça! CANLI izlemek için BURAYA TIKLAYINIZ.

Kuruluş Osman 54. bölümde Osman Bey, Papa'nın ajanlarından tünelleri öğrenebilecek mi? Kuruluş Osman 54.bölümü tek parça olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız. Kuruluş Osman 54. son bölüm izle

KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 54. bölümde Kayı Obası şehitlerine ağlıyor. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti ve yeni bölümden ilk fragman.

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KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF EDİYOR

Kuruluş Osman 54. bölümde Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir.

Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder. Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek?

NİKOLA, SÖĞÜT'E SALDIRIYOR

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi?

Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir. Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak?

TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?

Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak?

Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak?