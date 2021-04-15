15 Nisan 2021 Perşembe 10:50 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:50

14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Masumiyet, Sadakatsiz dizisi reytinglerde yarıştı. Çarşamba akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 14 Nisan 2021 reyting sonuçları...



14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Reyting ölçümleri ile dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Masumiyet 14 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da Anlı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş osman, Üçüncü Sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

AB İLK 5 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Kuruluş Osman 54. son bölüm izle!

Sadakatsiz 26.bölüm izle! (son bölüm)

Masumiyet 8. bölüm full izle!

Teşkilat 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!