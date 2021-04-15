RTÜK'ten dizilere ceza yağmuru! Yasak Elma, Çukur, Arka Sokaklar...

15 Nisan 2021 Perşembe 11:19 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:19

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Arka Sokaklar", "Çukur", "Baraj", "Yasak Elma", "Survivor" ve "Halk TV Ana Haber Bülteni'ndeki" ihlaller sebebiyle yayıncı televizyon kanallarına idari para cezası verdi.

Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisi geçtiğimiz günlerde RTÜK'e şikâyet edildi.

Bunun üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Muhammed peygamberin bir hadisinin dizide terör örgütü lideri tarafından "anlamından koparılarak tehdit ve intikam bağlamında kullanıldığı" bölümleri ve bir avukata uygulanan fiziki şiddet görüntülerini ele aldı.

"Arka Sokaklar" dizisi geçen günlerde avukatlar tarafından manevi değerlere aykırılık taşıyan sahneler ve şiddet görüntüleri iddiasıyla yoğun olarak RTÜK'e şikâyet edildi.

İzleme uzmanının hazırladığı raporda; "İslami hassasiyetleri dikkate almayan ilgili sahnenin toplumsal değerleri hiçe saydığını, kullanılan ifadelerin amacını aşarak Türk toplumunun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğunu" ve yaptırım uygulanmasını talep etti.



Uzman raporunu "yerinde" bulan Üst Kurul, yayın ilkelerinin ihlal edildiğine karar vererek yayıncı kuruluş Kanal D hakkında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

ÇUKUR'A PARA CEZASI

Show TV'nin "Çukur" dizisi yine RTÜK gündemindeydi. Üst Kurul, dizide yer alan birtakım sahnelerde kavga, şiddet ve işkence görüntülerinin kanunda yer alan "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yapımı yayınlayan kanala idari para cezası verilmesine hükmetti.

BARAJ'A 'ÇARPIK İLİŞKİ' CEZASI

FOX'un "Baraj" dizisi hakkında da rapor düzenlendi.

Dizide şikayete konu olan sahneyi inceleyen uzmanlar "evli bir adamın, hamile olmamasına rağmen hamileymiş gibi davranan başka bir kadın tarafından kandırılmasını ve bu konu etrafındaki çarpık ilişki ve diyalogları" olduğunu söylediler.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dizideki bu sahneleri yasaya aykırı buldu. RTÜK, FOX'a idari para cezası verilmesine karar verdi.

YASAK ELMA'YA CEZA

Yine FOX'ta yayınlanan "Yasak Elma" dizisi de Üst Kurul'a gitti. Üst Kurul, yayın ilkelerini ihlal eden yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

SURVİVOR'A "ŞİDDETİ NORMALLEŞTİRME" CEZASI

"Survivor"daki fiziki performans oyunlarında oyuncular arasında yaşanan gerilimler sırasında çıkan kavga ve argo kullanımının ekrana yansıması TV8'e ceza getirdi. Programda şiddeti bir model olarak gösteren örneklerin çok sayıda yer aldığı, böylelikle şiddetin normalleşmesine sebep olunduğu kanaatine varan Üst Kurul, Kanundaki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" hükmü gereği TV8'e idari para cezası verdi.