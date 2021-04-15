15 Nisan 2021 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:50

Benim Adım Melek 61. bölümde izleyenleri duygusal bir bölüm karşıladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek 61. bölümde; Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği İkra'sını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise ağır yaralıdır. Kerem içini yakan acıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, İkra'nın katilinin babası olduğunu duyar. Babasının katil olduğunu öğrenen Kerem'i kim durduracak? Benim Adım Melek 61. bölüm izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM İZLE (TRT1)

TRT1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisi, Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.

BENİM ADIM MELEK 61. BÖLÜM ÖZETİ

Benim Adım Melek 61. son bölümde Zeynel yeni kavuştuğu kardeşini, Kerem de duygularını söyleyemediği İkra'sını kaybetmiştir. Bu cinayete tanık olan Mithat ise aldığı darbeler sonucu çok kan kaybetmiş hastanede, hayat mücadelesi vermektedir.

Herkes bir yandan yaşanan acıyla kahrolurken diğer yandan onlara bunu yaşatanın kim olduğunu bulmaya çalışır.

Öfkesine yenilen Alpay daha yaptığını idrak edememişken Kenan tarafından olay yerinden kaçırılır. Alpay işlediği cinayetten pişman, aklını yitirecek haldeyken Kenan ona yardım edeceğini söyleyerek herkesten saklar.

Acaba Kenan'ın gerçek niyeti kardeşim dediği Alpay'a yardım etmek midir yoksa arkasından çevirdiği işlerin hesabını sormak mıdır?

Melek ve Halil, hastane ve karakol arası mekik dokurken bir yandan da suçlunun yakalanması için uğraşır. Funda ise her şeyden habersiz Alpay'ın yolunu gözler.

Alpay'a ulaşamadıkça Kenan'ı sıkıştırır. Bütün bunlar yetmez gibi, Şirhan konağında da başka bir deprem olur. Ömer'in öfkeyle verdiği karar ayağına dolanırken Şirhanlar bu defa Defne'nin yanında durur.

Kerem içini yakan acıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, İkra'nın katilinin babası olduğunu duyar. Kenan Alpay'ı ele verecek mi? Babasının katil olduğunu öğrenen Kerem'i kim durduracak?