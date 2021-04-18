18 Nisan 2021 Pazar 12:17 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 12:17

Kardeşlerim dizisi 9. bölümüyle Cumartesi akşamı Atv'de ekrana geldi. Dizinin sona ermesinin ardından Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 9.bölümde tedavi altında tutulmaya başlayan Orhan ölüm kalım savaşı verirken, büyük bir telaşa kapılan Şengül, çocukları dışarı atar. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte Kardeşlerim 9. bölüm full izleme linki.

KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu, Gül Abus Semerci'nin de senaryosunu yazdığı Kardeşlerim dizisinin 9. bölümü, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim son bölümde, arbede esnasında ağır darbe alan Orhan'ın durumu ciddiyetini korurken, yengeleri Şengül'ün çocukları dışarı atması izleyenleri kızdırdı. Dizinin bitmesinin ardından Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kardeşlerim 9. bölümde yaşananlar... Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi, herkese ve yaşanan her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşlerim dizisinde tedavi altında tutulmaya başlayan Orhan ölüm kalım savaşı verirken, büyük bir telaşa kapılan Şengül ortalığı tozu dumana katar. Hiç hesapta olmayan bir kararla Şengül tarafından yaşadıkları yerden kovulan çocuklar zorlu bir imtihandan daha geçerler.

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.

Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir.

Günden güne Asiye'den daha çok hoşlanan Doruk'tan sonunda beklenen itiraf gelir.

Asiye'de Doruk'un aşkına karşılık verecek midir?

Kardeşlerin İstanbul'u terk etme düşüncesi bu aşkı başlamadan bitirecek midir?

Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Ahu Yağtu (Suzan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Aylin Akpınar (Emel), Halit Özgür Sarı (Kadir), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi isimlerin oluşturduğu Kardeşlerim dizisi her Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanıyor.