18 Nisan 2021 Pazar 20:04 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 20:04

Teşkilat, 7.bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. 18 Nisan 2021 Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 7. bölümde ekip, Irak'ın kuzeyinde düştüğü kalleş tuzaktan kurtulurken Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı teyakkuza geçiliyor. Yapılan silahlı suikastte Başkan vuruluyor. Serdar, son anda başkana kendini siper etse de kurşun Başkanın göğsüne isabet ediyor. Başkan ölecek mi? İşte Teşkilat 7. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

TEŞKİLAT 7. BÖLÜM FULL İZLE! (YOUTUBE)

Teşkilat 7. bölümüyle aksiyon dolu sahneleri ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi Teşkilat 7.bölüm izleme linki ve 8. bölüm fragmanı sizlerle...

TEŞKİLAT 7. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (TRT)

Türk Milli İstihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayelerinin anlatıldığı Teşkilat, Pazar akşamı saat 20.00'de TRT1'de.

TEŞKİLAT 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

TRT1'in izlenme rekorları kıran dizisi Teşkilat 7. bölümde Serdar'ın kimliğini açıklayıp kendisine evlenme teklif etmesiyle büyük şok yaşayan Ceren, bu sürpriz hamle karşısında ne yapacağını bilemez.

Yolun sonuna geldiğini düşündüğü bir anda gelen bu hamle karşısında bocalayan Ceren'e geçmişinden gelen gizemli bir isim yardım eli uzatır..

CEREN, SERDAR'I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır.

EKİP, FADİ'YE UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERİYOR

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler.

Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez.



Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!

FADİ, ŞİRKET'TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir.

Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

Başkan, silahlı saldırıya uğrar ve göğsünden vurulur.