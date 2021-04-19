19 Nisan 2021 Pazartesi 23:49 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:49

Maraşlı dizisinin 14. bölümü izleyenleriyle buluştu. Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin 14. bölümünde Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Maraşlı, öğrendiği gerçek karşısında Necati'ye "Senin yüzünden neredeyse kızım ölüyordu!" der. Aralarında geçen arbedede Necati Maraşlı'yı bıçaklar. Maraşlı ölecek mi? Maraşlı 14. bölüm full izleme linki tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, 14. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Necati ve Maraşlı arasında geçen yüzleşme sonrası silahların ateşlenmesi geceye damga vurdu. Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 14. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MARAŞLI 14. BÖLÜM FULL İZLE

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala, Bedriye Rosa Çelik'in yer aldığı Maraşlı dizisinin 14. bölümünde yaşananlar...

MARAŞLI 14.BÖLÜM ÖZETİ

Abisi İlhan'ın yaptıklarını öğrenen Mahur, ailesinin bulaştığı bir kirli işi daha öğrenir. Başlarına gelenlerden sonra endişeye kapılan Aziz ise ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için yurtdışına kaçma kararı alır. Necati'nin ise başka planları vardır. Necati, Aziz ve ailesinin kaçmasına izin verecek midir?

İyice köşeye sıkışan Behram son sevkiyatını yapıp ülkeden kaçmayı planlar. Hilal ise Maraşlı'ya; Behram'ın yakalanması gerektiğini söyler.

Behram'ın peşine düşen Maraşlı, onu yakalamak için büyük bir operasyon düzenler. Maraşlı Behram'a nasıl engel olacaktır?

Mahur, yurtdışına gitmeden önce Maraşlı'yla görüşmek ister. Şimdiye dek yaşamadıkları kadar romantik bir akşam geçiren Maraşlı ve Mahur birbirlerine aşklarını itiraf ederler.

Mahur, Maraşlı'yı geride bırakarak ailesiyle kaçabilecek midir? Mahur, Maraşlı'ya yurtdışına kaçma planını açıklayabilecek midir?

Maraşlı, Mahur'u görmek için gittiği evde Necati'yle karşılaşır ve restleşmeye başlarlar. Necati restleşmede çok büyük bir itirafta bulunur. Duydukları karşısında öfkelenen ve yaşanılanların intikamını almaya kararlı Maraşlı, silahını çıkartır. Büyük yüzleşme kanlı bitecektir!