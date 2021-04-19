19 Nisan 2021 Pazartesi 19:58 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:58

Çukur 4. sezon 33. bölümüyle izleyenlere gergin alar yaşattı. Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un 125. son bölümünde Kulkan, ülkeyi terk etmeden önce son bir hamle daha yapıyor. Yamaç ve Efsun'un kendisini aradığını gören Kulkan ne yapacak? Yamaç, Efsun ile ayrılıp Kulkan'ı aramaya devam ederken gelen silah sesi her şeyi değiştirir. Kulkan Efsun'u mu vurdu yoksa kendisi mi vuruldu? Çukur 125.bölüm izlemek isteyenler için tek parça halinde Çukur 4.Sezon 33.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Çukur 125. son Bölüm izle PuhuTv!

Çukur dizisinin 4. sezon 33. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Peki Çukur'un 125. Bölümünde neler olacak? Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 125. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Çukur 125. son bölümüyle 19 Nisan 2021 Pazartesi akşamı Show Tv'de sevenleriyle buluştu. Çukur'da bu hafta Cumali ile Vartolu'nun karşı karşıya gelmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

ÇUKUR 4. SEZON 33. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Çukur 125. Bölümde Yamaç'ın oyunlarıyla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak.

Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak.

Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek.

Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Akın'ın eşi Yasmin, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğü anlara şahit olmuştu. Yasmin gerçeği evdekilere söyleyecek mi?

Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

ESKİ CUMALİ KOÇOVALI GERİ DÖNDÜ

Amca'nın Çukur'da yaptığı değişimin ardından eski halinden eser kalmayan Cumali, içindeki ateşi bularak harekete geçti. Cumali Koçovalı'nın yeniden eski haline geri dönüşü büyük heyecan uyandırırdı.

Yamaç ve Cumali'nin eğlence mekanlarında Çukurlu gençlere iş bulma girişimine engel olmaya çalışan Vartolu, karşısında Cumali'yi buldu.

Cumali ile Vartolu arasında gerilim dolu anlar yaşanırken Vartolu, Çukur'a karşı kaldırdığı silahı indirmek zorunda kaldı. İstediğine ulaşamadan eli boş dönmek zorunda kalan Vartolu, büyük bir savaş çıkacağına dair uyarısını yaptı.

KARACA, ÇUKUR'A VEDA ETTİ

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümüne Karaca ile Amca arasında yaşanan yüzleşme damgasını vurdu. Amca'nın gerçek yüzünü gören Karaca, hesap sormak için karşısına dikildiğinde saldırıya uğradı. Amca, Karaca'yı kendi elleriyle öldürerek herkesi şoke etti. Çukur'un Karaca'sı Ece Yaşar, diziye veda etti.

Çukur'da dün akşam izleyicileri derinden etkileyen bir veda daha yaşandı. Celasun'un hiç aramaması üzerine şüphelenmeye başlayan Karaca, Celasun'a ait bir ipucunun peşine düştü. Amca'nın adamlarından birinde Celasun'un tespihini gören Karaca, adamı köşeye sıkıştırınca korkunç gerçeği öğrendi.

Tüm bu yaşananlardan sonra Koçovalı evinde Karaca ile Amca arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Karaca, Amca'dan hesap sorarken ikili arasında kavga başladı. Amca, Karaca'yı kendi elleriyle öldürdü ve izleyenleri acımasız yüzüyle bir kez daha şoke etti. Akın'ın eşi Yasmin'in, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğü anlara şahit olması ise dikkat çekti.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total'de 8.01 izlenme oranı (rating), 17.47 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 7.63 izlenme oranı (rating), 15.99 izlenme payı (share), AB'de 6.61 izlenme oranı (rating), 14.82 izlenme payı (share) elde etti. Karaca'nın Çukur'a vedası sosyal medyada da büyük ses getirdi. #Karaca etiketi Twitter Türkiye'de 18 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur dizisinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.