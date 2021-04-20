19 Nisan 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi reyting zirvesinde kim var?

20 Nisan 2021 Salı 10:23 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 10:23

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 19 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? Pazartesi reyting zirvesinde kim var? İşte 19 Nisan 2021 reyting sonuçları...

19 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Pazartesi reytinglerinde; Tv8'de Survivor, Show Tv'de Çukur, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star Tv'de Kağıt Ev, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Atv'de Maraşlı ve FOX Tv'de Yasak Elma dizisi ekranlara geldi. Reyting ölçümleri ile Pazartesi akşamı en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oldu. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 19 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

19 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Çukur, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Çukur, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 YASAK ELMA FOX

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 HAVA DURUMU ATV

6 MARASLI ATV

7 CUKUR (OZET) SHOW TV

8 SURVIVOR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 MARASLI (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 CUKUR SHOW TV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 YASAK ELMA FOX

4 MARASLI ATV

5 CUKUR (OZET) SHOW TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SURVIVOR TV8

8 UYANIS BUYUK SELCUKLU (TKR) TRT 1

9 KAGIT EV STAR TV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV