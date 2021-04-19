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Yasak Elma 107. bölüm izle! Yasak Elma 107. son bölüm full izle FOX Tv!

Yasak Elma 107. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yasak Elma 107. son bölümde Kaya'nın geri dönmesi izleyenleri hayrete düşürdü. Yasak Elma son bölümdeYıldız'ın kayınvalidesinini ona aldığı gerdanlık kaybolur. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender'le el sıkışır. Kaybolan gerdanlığı kim aldı? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 107.bölüm İzleme linki ve son bölümde yaşananlar. Yasak Elma 107. bölüm full izle FOX Tv!

19 Nisan 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 20:00
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Yasak Elma dizisinin 107. son bölümünde Yıldız'ın evinde hırsızlık olayı yaşanıyor. Yasak Elma 107. bölümde; Yıldız, kaybolan gerdanlığını bulmak için Ender'den yardım istemek durumunda kalır. Ortada bir de tablo sorunu vardır. Tabloyu Ender aracılığıyla Hasan Ali Beye satacak olan Yıldız, gerçekler ortaya çıkınca ne yapacak? 107.Bölüm Full İzleme linki ve son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 107. SON BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

YASAK ELMA 107. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanan 107. bölümünde Kaya'nın geri dönmesiyle birlikte Ender'in aklı biraz karışır. Şahika ise abisine "Sakın bana 'birbirimizi görünce eski duygularımız depreşti' deme" der. Kaya ise "Ben Ender'in ne kadar tehl,keli bir kadın olduğunu biliyorum" der.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma'nın son bölümünde Kaya'nın geri dönmesi, Ender'in bütün gelecek planlarını alt üst eder.

Şahika, Kaya üzerinden Ender'i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer'le bir araya getirir.

Yıldız'ın kayınvalidesinini ona aldığı gerdanlık kaybolur. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender'le el sıkışır. Kaybolan gerdanlığı kim aldı?

Yıldız, kaybolan gerdanlığını bulmak için Ender'den yardım istemek durumunda kalır. Ortada bir de tablo sorunu vardır.

Tabloyu Ender aracılığıyla Hasan Ali Beye satacak olan Yıldız, gerçekler ortaya çıkınca ne yapacak?

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