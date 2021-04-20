20 Nisan 2021 Salı 16:38 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 16:38

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 29. yeni bölümünden ilk fragman geldi. Dizi, sette çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle bu hafta yayınlanamamıştı. Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölümde Batınilerle zorlu bir çatışmaya giren Tapar ve Sencer, haşhaşilerin çoğalmasıyla birlikte zorlanıyor. En sonunda Sencer, Hasan Sabbah'ı okla vuruyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölümde başka neler olacak?

UYANIŞ BÜYÜK SEKÇULKU 29. BÖLÜM FRAGMANI





Uyanış Büyük Selçuklu, 29. yeni bölümğyle 26 Nisan Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak.

UYANIŞ BÜYÜK SEKÇULKU 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melikşah'ın veziri olan Nizamülmülk Arslantaş'ın yanındaki adamlardan biri tarafından sırtına bıçak fırlatmak suretiyle öldürülür. Melikşah'ın üstüne yığılan Nizamülmülk, ölmeden önce "Beni bırakın sultanım, Tapar ve Sencer'in imadına yetişin" der.

Öte yandan Tapar ve Sencer, Batınilerin saldırısıyla birlikte zorlu bir savaşa girmiştir.

Batınilerin çoğalmasıyla birlikte Tapar paniğe kapılır ve gitmeleri gerektiğini söyler. Sencer ise pusuya yatarak Hasan Sabbah'ı ok atarak vurur. Hasan Sabbah ölecek mi?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümüne; kendisine söylenen yalanı öğrenen Melikşah'ın öfke içerisinde hesap sorması damga vurdu.

Uyanış Selçuklu dizisinin öncekş bölümünde Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı.



Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor.



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