21 Nisan 2021 Çarşamba 19:56 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:56

Kuruluş Osman 55. bölümüyle Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Kuruluş Osman 55. bölümde; Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Kuruluş Osman 55.bölüm izle full hd tek parça! Kuruluş Osman son bölüm izle. CANLI izlemek için BURAYA tıklayınız.

KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 55. bölümde Malhun hatun, Bizans askerleri ve Togay'ın Söğüt'e karşı saldırısında Osman Beyin yanında savaşmak istiyor. Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babasını ikna edebilecek mi? İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti ve yeni bölümden ilk fragman.

KURULUŞ OSMAN 56. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Kuruluş Osman 55. bölümde Osman Bey, Moğollar ve Bizans'ın birlikte açtıkları savaşa gözünü karartmadan girer. Bu savaşta yanında olmak isteyen Malhun Hatun ise babasını ikna etmeye çalışacaktır.

OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek?

YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur.

Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur. Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek?

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir. Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi?

CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?

Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?