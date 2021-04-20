20 Nisan 2021 Salı 23:52 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 23:52

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümüyle izleyiciye aksiyon dolu sahnelere heyecanlı anlar yaşattı. Atv'nin fenomen dizisi EDHO son bölümde Hızır, hastanenin otoparkında katliam gibi bir çatışma yaşandığını öğrenir. Birisi İlhan ve ekibindeki herkesi öldürmüştür. Hızır yine Alparslan'dan şüphelenir ve yemekteyken bacağına çatal saplar. Alparslan tepki vermez. Hızır Alparslan'ın yürüdüğünü kanıtlayabilecek mi? İşte EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm full izleme sayfası. EDHO 191. bölüm izle tek parça!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. EDHO son bölüme Hızır Çakırbeyli'nin "24 saatin var, eğer seni affetmem için yalvarmazsan hepinizi tek tek öldüreceğim!" sözleri damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü izleyemeyenler, EDHO 191. bölüm full izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FULL İZLE (EDHO 191. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümüyle Salı akşamı Atv'de ekranlara geldi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Turgay Tanülkü Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba'nın rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşananlar ve son bölüm özeti.

EDHO 191. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Hepinizi tek tek öldüreceğim!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır, Rado lakaplı Rıdvan'ın bütün sülalesinin bilgilerini ister.

EDHO 191.bölümde Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listede yer alan Rıdvan'la yüz yüze gelir. Çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan Rado'nun adresini ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır.

İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.