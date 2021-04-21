21 Nisan 2021 Çarşamba 01:53 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 01:53

Sefirin Kızı 49. bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Sancar'ın annesi Halise'nin vicdansızlığı izleyenlerin yüreğini sızlattı. Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı 49. bölümde; Sancar, sevdiklerini korumak için mücadele ederken, annesinin çocuğunu öldürmeye niyetlendiğinden habersizdir. Halise'nin Güven ve Sedat ile anlaştığı ortaya çıkacak mı? İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 49. bölüm izle Puhu Tv linki ve Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar...

SEFİRİN KIZI 49. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı 49. bölümüyle yeni gününde Salı akşamı saat 20.00'de ekrana geldi.

Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor.

SEFİRİN KIZI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 49. son bölümde Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşar.

Sedat ve Güven kurdukları yeni planlarını işletirken hiçbir açık kalmaması için çalışırlar. Mavi ona karşı hazırlanan bu tuzaktan habersiz gebeliği devam ettirmenin mutluluğu içinde yaşamaktadır.

Mavi ve Melek için Mavi'nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise'nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur.

Halise, Mavi'nin bebeğini düşürmek için aktardan aldığı ilacı çayına damlatıyor. Sedat ise önce Mavi ve Sancar'ın sonra da Halise'nin icabına bakmak için and içiyor.

Mavi'nin eski kocası Sedat, onun hamile olmasını kaldıramaz ve hain planlar yapmaya başlar.

Sedat, bu konuda ortak olduğu Halise Efeoğlu'na "O çocuk doğmayacak, dünyaya gelmeyecek ve buna sen engel olacaksın" der. Halise ise Mavi'nin çayına ilaç damlatarak kendi torununu öldürmek için gerekeni yapar.

Sefirin Kızı 49. bölümde Sedat Güven'e "Öyle bir şey yapacağım ki. Hem Mavi kendi ayağıyla bize gelecek hem de o Halise denen kadından intikamımı alacağım" der. Sedat'ın yeni planı ne?

Sedat ve Güven, Halise'nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır.

Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya'nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi'nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar'ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.

Sancar, sevdiklerini korumak için mücadele ederken, annesinin çocuğunu öldüreceğinden habersizdir.

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star'ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı artık Pazartesi yerine Salı günleri izleyicisinin karşısına çıkacak. Sefirin Kızı'nın yapımına NGM ve O3 Medya birlikte imza atıyor. Dizide Engin Akyürek 'Sancar Efe' karakterini canlandırırken, Tuba Büyüküstün ise 'Mavi' karakterini canlandırıyor.

Sefirin kızı hangi güne alındı?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Bora: Ferit Aktuğ

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

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