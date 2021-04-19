Star Tv'nin sevilen yapımı Sefirin Kızı'nı izleyenler, dizinin yerine Kağıt Ev'in yayınlanacak olmasıyla birlikte "Sefirin Kızı günü mü değişti?" sorusuna cevap aramaya başladı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi bu hafta yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizi artık yeni gününde ve yeni saatinde izleyenlerinin karşısına geçecek. Peki Sefirin kızı hangi güne alındı? İşte Sefirin kızı dizisinin yeni yayın günü.
SEFİRİN KIZI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin kızı, yerini Kağıt Ev dizisine bıraktı. Yeni dizi Kağıt Ev artık Pazartesi akşamları Star Tv'de yayınlanacak. Peki Sefirin Kızı ne zaman yayınlanacak? İşte yeni yayın günü ve Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanı.
SEFİRİN KIZI HANGİ GÜNE ALINDI?
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin kızı, artık Salı akşamları ekrana gelecek.
SEFİRİN KIZI 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin yani gününde (Salı) yayınlanacak olan 49. yeni bölüm fragmanı görücüye çıktı. Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanında Halise'nin Mavi'nin çayına ilaç damlattığı görülüyor. Sedat ise önce Mavi ve Sancar'ın sonra da Halise'nin icabına bakmak için and içiyor.
Oyuncu Kadrosu:
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Mavi: Tuba Büyüküstün
Bora: Ferit Aktuğ
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp
Kahraman: Bülent Şakrak
Ceylan: Gözde Çığacı
Dudu: İlayda Ildır
Necdet: Sami Aksu
Gülsiye: Yağmur Başkurt