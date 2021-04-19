19 Nisan 2021 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:20

Star Tv'nin sevilen yapımı Sefirin Kızı'nı izleyenler, dizinin yerine Kağıt Ev'in yayınlanacak olmasıyla birlikte "Sefirin Kızı günü mü değişti?" sorusuna cevap aramaya başladı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizi bu hafta yayın akışında yer almıyor. Sevilen dizi artık yeni gününde ve yeni saatinde izleyenlerinin karşısına geçecek. Peki Sefirin kızı hangi güne alındı? İşte Sefirin kızı dizisinin yeni yayın günü.

SEFİRİN KIZI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin kızı, yerini Kağıt Ev dizisine bıraktı. Yeni dizi Kağıt Ev artık Pazartesi akşamları Star Tv'de yayınlanacak. Peki Sefirin Kızı ne zaman yayınlanacak? İşte yeni yayın günü ve Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanı.

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜNE ALINDI?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin kızı, artık Salı akşamları ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin yani gününde (Salı) yayınlanacak olan 49. yeni bölüm fragmanı görücüye çıktı. Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanında Halise'nin Mavi'nin çayına ilaç damlattığı görülüyor. Sedat ise önce Mavi ve Sancar'ın sonra da Halise'nin icabına bakmak için and içiyor.

Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı 49. Bölüm Fragmanı Sefirin Kızı dizisinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik ve Ozanser Uğurlu kaleme alıyor. Sefirin Kızı dizinin çekimleri Ege'nin Muğla ilinde yapılıyor.

Oyuncu Kadrosu:

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Bora: Ferit Aktuğ

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt