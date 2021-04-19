19 Nisan 2021 Pazartesi 23:57 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:57

Kağıt Ev dizisi ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, yapımını ise 03 Medya üstlendiği Kağıt Ev dizisinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Nihal Koldaş ve Can Nergis gibi başarılı isimler yer alıyor. İlk bölümü yayınlanan Kağıt Ev 1. bölümü izlemek isteyenler için PuhuTv Kağıt Ev 1. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrollerinde olduğu Kağıt Ev dizisi, 19 Nisan 2021 Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizide Erdal Beşikçioğlu, bir Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanını, Nur Fettahoğlu ise başarılı bir avukatı canlandırıyor. Kağıt Ev dizisinin ilk bölümünü izlemek için haberimizdeki Puhu Tv bağlantısına tıklayın.

KAĞIT EV 1. BÖLÜM FULL İZLE!

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir. Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

KAĞIT EV OYUNCULARI

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)