Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm ne zaman?

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:44 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 12:44

Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta var mı? sorusunun cevabı, diziyi takip edenler tarafından merak edildi. TRT 1'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant ve Sevda Erginci gibi isimler yer alıyor. Dizi ekibinden bu akşam yayınlanması beklenen Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili açıklama geldi. Buna göre Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm ne zaman? İşte yapılan açıklama

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA VAR MI?

TRT 1 yayın akışında "Uyanış Büyük Selçuklu" yer alırken dizinin yeni bölümünün mü yoksa kolaj bölümünün mü ekrana geleceği tam olarak netlik kazanmış değil. 29. bölüm fragmanı da hala yayınlanmadı.

Uyanış Büyük Selçuk'nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, 'Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz' açıklaması yaptı.

TRT 1 19 NİSAN 2021 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:4 5Mavera (Altyazılı)

01:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

02:25 Mesnevi'den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi (Canlı)

04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümüne; kendisine söylenen yalanı öğrenen Melikşah'ın öfke içerisinde hesap sorması damga vurdu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümü izleyici tarafından ilgiyle takip edildi.

Uyanış Selçuklu dizisinin öncekş bölümünde Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı!

Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?

Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyşe TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor.