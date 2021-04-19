Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta var mı? Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta var mı? sorusunun cevabı, diziyi takip edenler tarafından merak edildi. TRT 1'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant ve Sevda Erginci gibi isimler yer alıyor. Dizi ekibinden bu akşam yayınlanması beklenen Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili açıklama geldi. Buna göre Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm ne zaman? İşte yapılan açıklama
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA VAR MI?
TRT 1 yayın akışında "Uyanış Büyük Selçuklu" yer alırken dizinin yeni bölümünün mü yoksa kolaj bölümünün mü ekrana geleceği tam olarak netlik kazanmış değil. 29. bölüm fragmanı da hala yayınlanmadı.
Uyanış Büyük Selçuk'nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, 'Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz' açıklaması yaptı.
TRT 1 19 NİSAN 2021 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
23:4 5Mavera (Altyazılı)
01:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
02:25 Mesnevi'den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümüne; kendisine söylenen yalanı öğrenen Melikşah'ın öfke içerisinde hesap sorması damga vurdu.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümü izleyici tarafından ilgiyle takip edildi.
Uyanış Selçuklu dizisinin öncekş bölümünde Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı!
Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?
Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun , Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyşe TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor.