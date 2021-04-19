19 Nisan 2021 Pazartesi 14:38 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:38

Kağıt Ev dizisi Star TV'de yayın hayatına başlıyor. Star Tv'de ekrana gelecek olan dizinin konusunun yanı sıra başarılı oyuncuları da merak ediliyor. Kağıt Ev'in konusu araştırılıyor. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun yer aldığı Kağıt Ev dizisi heyecanla bekleniyor. Peki ,Kağıt Ev ne zaman başlıyor, hangi gün? Kağıt Ev konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kağıt Ev oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler.

KAĞIT EV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlanacak olan Kağıt Ev dizisinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Nihal Koldaş ve Can Nergis gibi başarılı isimler yer alıyor.

Kağıt Ev dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. Dizinin yapımını ise 03 Medya üstlendi.

Erdal Beşikçioğlu'nun uzun zaman sonra bir televizyon dizisinde yer alması ile dikkatleri üzerine çeken Kağıt Ev dizisi, ilk bölüm fragmanı ile izleyici heyecanlandırdı.

Nur Fettahoğlu'nun başarılı oyunculuğu ile ön plana çıkan dizi, Star TV ekranlarında her Pazartesi izleyici karşısına çıkıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun bir Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanını canlandırdığı, Nur Fettahoğlu'nun ise başarılı bir avukatı canlandırdığı dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı.

KAĞIT EV NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kağıt Ev dizisi ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi 20.00'de Star Tv'de ekrana gelecek.

KAĞIT EV KONUSU

Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı 'Suçlu Peşinde' programının yapımcısı Azra İnce'nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin'i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile.

Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm'ün kızı İnci'yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre'nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür.

Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm'ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci'yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de ailenin büyük oğlu Mert'tir. Çünkü İnci, Mert'in herkesten gizlediği sevgilisidir.

Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan'a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.

KAĞIT EV OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)