21 Nisan 2021 Çarşamba 20:08 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 20:08

Masumiyet 9.bölümüyle FOX tv'de ekrana geldi. Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, mağdur bir genç kızın güçlü bir aileye karşı adalet arayışını konu alıyor. Masumiyet 9. bölümde Hale'den boşanmak isteyen İsmail, İlker'i de gözden çıkarır. İsmail o geceyle ilgili ne biliyor? Diğer yandan Ela, babasının yaptıklarından sonra gözyaşları içinde ona sitem eder. Peki Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumiyet 9. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

FOX Tv'de yayınlanan Masumiyet dizisi, 9. bölümüyle Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde; Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın ve Selen Uçe'nin yer aldığı Masumiyet 9. bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

MASUMİYET 9.BÖLÜM FULL İZLE

Masumiyet dizisi, her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00'da FOX Tv'de izleyenleriyle buluşuyor.

MASUMİYET 10. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın paylaştığı Masumiyet dizisinin yayınlanan yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyenleri heyecanlandırdı.

MASUMİYET 9. BÖLÜMDE NE OLDU?

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail'in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar.

Babasıyla köprüleri atan İlker'e bir darbe de Ela'nın aldığı heyet raporu vurur.

Ela'nın verdiği ifadeyi geçersiz kılan raporla birlikte, davanın gidişatı kökünden değişirken İlker ve Hale köşeye sıkışır.

Ela yüzleşmek zorunda kaldığı gerçekle birlikte, İlker'e olan duygularından iyileşmek için çırpınsa da düşündüğünden çok daha zor bir süreç onu beklemektedir.

Harun'un da topa girmesiyle, Hale'nin oyunları da ortalığa dökülür.

Bahar ve Harun'un iş birliği Ilgaz cephesini yerle bir ederken olay gecesinin sarsıcı gerçeği de artık gün yüzüne çıkmıştır.

Bahar, bu uğurda kocasını da karşısına alacaktır.

Ela, babasının yaptıklarından sonra gözyaşları içinde ona sitem eder.

Babasının yaptıklarından sonra Ela, "Sen benim yanımda değilsin. İlker neredeyse sen oradasın. Benim kalbimi kanatan taraftasın" diye sitem eder.