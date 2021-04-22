22 Nisan 2021 Perşembe 20:06 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:06

Camdaki kız dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 3.bölümde Nalan, Sedat'ın özel dairesinde gördüklerinin şokunu henüz atlatamamışken, Sedat ve Cana'nın gazetelerde çıkan haberini görüyor. Hem duyguları incinen gem de annesinin gazabına uğrayan Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak? işte Camdaki Kız 3. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız 3. bölüm full izleme linki.

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi "Camdaki Kız"ın ekran yolculuğu devam ediyor. İlk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizi, perşembe reytinglerinde AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

CAMDAKİ KIZ 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız dizisinin 3. bölümü Perşembe akşamı Kanal D'de yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız 3. bölümde Sedat'ın Cana ile olan ilişkisi basına yansıyor. Bunu öğrenen Nalan hayal kırıklığına uğrasa da annesinin tepkisi ve endişeleri altında eziliyor.

Sedat ve Cana'nın gazetelerde haberinin çıkmasının ardından Rafet Koroğlu çılgına dönüyor. Nalan ise annesinin zulmünden kaçamıyor.

Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek mi?

Öte yandan Sedat'ın abisi olan Muzaffer olaylar sırasında odasından çıkar. Enis Arıkan'ın canlandırdığı Muzo karakteri, odasından ilk kez çıkıyor.

Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor!

Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz.

Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır.

Sedat, Nalan'la konuşup, özel dairede gördüklerinin kendisine ait olmadığını anlatır. Nalan, Sedat'a yeniden güven duyar, sevdiği adamla evleneceği için mutludur. Yaklaşan felaketten habersiz olan Sedat, bu sorunu da çözdüğü için rahatlar. Ancak hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz.

Fotoğraflar, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır.



Sedat'ın fotoğrafları, Koroğlu malikanesinde bomba etkisi yaratır. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır.

Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor! Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak?

NALAN'IN ANNESİ, BASKILARINI ARTIRIYOR!

Nalan, annesi Feride'nın baskılarına boyun eğmeye devam eder. Sedat ile Nalan'ın görüşmesinden hoşlanmayan Feride dozajını git gide artırır.

Sedat'ın özel dairesinde gördüklerine bir anlam veremeyen Nalan, yaşadıklarını kimseyle paylaşamaz. Bir şeylerin ters gittiğini hisseden Feride çıldırır ve Nalan'ın üzerindeki baskıyı artırır.

Nalan oldukça zor durumdadır. Annesinin çocukluğundan beri yaptıkları artık dayanılmaz bir hal almıştır.

Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu yazıyor.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi "Camdaki Kız"ın ekran yolculuğundaki ilk 2 haftası izlenme açısından güzel başladı. İlk 2 bölümüyle de izleyiciden tam not alan dizi, perşembe reytinglerinde 2 hafta üst üste AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.