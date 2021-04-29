29 Nisan 2021 Perşembe 20:00 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 20:00

Camdaki kız 4. bölümüyle izleyenlere gergin ve duygusal anlar yaşattı. Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız 4.bölümde Sedat ve Cana'nın ilişki haberinin gazetelerde çıkması, Koroğlu ailesine bomba gibi düşüyor. Rafet bey, son çare olarak Cana'yı evlerine çağırarak Nalan ve ailesi ile Cana'yı aile dostu olarak tanıştırıyor. Nalan tüm bu olanlardan sonra ne yapacak? Camdaki Kız 4. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız 4. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Camdaki kız 4. bölümde Nalan ve ailesi Cana ile karşı karşıya geliyor! Nalan ise her 2 aileyi de şaşırtacak bir eyleme imza atıyor. Sedat'ın gizli ilişkisi olduğunu öğrenen Nalan yapacak?

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

CAMDAKİ KIZ 4. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan, Sedat ve Cana'nın gazetelere çıkan fotoğrafını görmüştü. Camdaki Kız 4. bölümde Koroğlu ailesinin bütün engelleme çabalarına rağmen Sedat ve Cana'nın fotoğrafı gazetede yayınlanır. Gazetelerden Sedat'ın başka bir kadınla görüştüğünü öğrenen Nalan, büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Haberin gündeme bomba gibi düşmesi bütün gazetecileri harekete geçirir. Herkes Nalan'ın bu habere vereceği tepkiyi merak etmektedir.

Sedat'ın Cana ile olan yasak aşkı basına yansımıştır. Bunu öğrenen Nalan, büyük hayal kırıklığı yaşar.

Feride'ye ise gün doğmuştur. Kızının Sedat ile evlenmemesi için ortalığı birbirine katar. Sedat ile sözlendiği için pişman olan Nalan'ın annesi Feride ise bu durumda kızının değil, onların başını eğmesi gerektiğini söyler.

RAFET KOROĞLU'NUN YENİ PLANI

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız'ın 4. yeni bölümünde; Başından beri Koroğlu ailesine hiç güvenmeyen Feride de çılgına döner ve öfkeyle Koroğlu ailesinin kendilerine bir açıklama yapmasını bekler. Ancak Feride'nin beklediği açıklama gelmez çünkü Koroğlu ailesinin bu krizi çözmek için bambaşka bir planı vardır.

Haberin yayınlanmasıyla Koroğlu Malikânesinde de kıyamet kopar. Ailelerinin şerefi ve şirket hisselerinin geleceği için, bir an önce bu durumu düzeltmeleri ve Nalan'ın yüzüğü atmasını engellemeleri gerekmektedir.

Koroğlu ailesi ise Herkes ne yapacağını bilemez haldedir. Bu işi inkar yoluna giderek Nalan ile Sedat'ı yeniden bir araya getirmeye çalışır.

NALAN VE AİLESİ CANA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR!

Sedat ve Cana'nın fotoğraflarının basına sızmasıyla Koroğlu Ailesi'nde büyük deprem yaşanır. Feride ise tüm fotoğrafları yırtıp atar. Cana, Sedat'a bu aşkı inkar etmesi konusunda baskı yapar.

Nalan'ı kaybetmek istemeyen Koroğlu ailesi, Cana'yı ikna ederek evlerinde Feride hanımlarla tanıştırır.

Son çare olarak Cana'yı çağıran Rafet bey, Nalan ve ailesini de çağırarak Cana'nın aile dostları olduğunu, Nalan ve ailesini bu haberin yalan olduğuna inandırmaya çalışır.

Bir aile yakını olarak tanıştıracakları Cana, Nalan ve ailesini bu fotoğrafın iftira olduğuna ikna edebilecek mi?

Sedat'ı bu kez kurtarmamayı düşünen Muzo ne yapacak? Rafet Koroğlu, Nalan ve ailesini evine davet eder ve Cana'nın da orada bulunması Nalan için kötü bir sürpriz olur. Nalan, Cana'nın karşısında ne yapacak?

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Camdaki Kız dizisinin önceki bölümünde Nalan'ın, gizli dairesini birine anlatacağı konusunda endişelenen Sedat, Cana'yla buluşur. Cana, Nalan'la konuşup durumu düzeltmesini tembihler. Ancak bu buluşmada bir magazincinin çektiği fotoğraflar, Sedat'a pahalıya mal olacaktır. Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa olur.

Sedat ve Cana'nın gazetelerde haberinin çıkmasının ardından Rafet Koroğlu çılgına dönüyor.

Selen, Nalan ve ailesi görmeden, fotoğrafların basılmasını engellemeye çalışır.

Tüm çabalara rağmen Sedat'ın Cana ile olan ilişkisi basına yansır. Nalan haberi görünce şoke olur.