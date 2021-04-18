Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim son bölümde, arbede esnasında ağır darbe alan Orhan'ın durumu kritiktir.Apar topar hastaneye sevk edilen Orhan'ın bu durumunda yengeleri Şengül'ün çocukları dışarı atması izleyenleri kızdırdı. Dizinin bitmesinin ardından Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Kardeşlerim 10. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

NGM yapım imzasıyla ATV ekranlarında her Cumartesi akşamı sürprizlerin ardı arkasının kesilmediği sahneleriyle dizi tutkunlarını ağırlayan Kardeşlerim 10.bölüm fragmanı yayınlandı.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM FRAGMANI

Asiye, kendilerini kurtaracağını söyleyen Ömer'e" der.

Kardeşlerim dizisinde tedavi altında tutulmaya başlayan Orhan ölüm kalım savaşı verirken, büyük bir telaşa kapılan Şengül ortalığı tozu dumana katar. Hiç hesapta olmayan bir kararla Şengül tarafından yaşadıkları yerden kovulan çocuklar zorlu bir imtihandan daha geçerler.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşlerim dizisinin 10. fragmanında Ömer, kardeşlerinden ayrılarak Akif'in yanında çalışmaya başlar. Kardeşleri ise buna tepki gösterirler. Akif'in asistanı olan Ömer, o ne derse onu yapar. Bu da kardeşlerinin ona sırt çevirmesine neden olur.

Ömer'in bir doğum günü partisinde arkadaşını yumruklaması sonucu başı belaya girer.

Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Ahu Yağtu (Suzan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Aylin Akpınar (Emel), Halit Özgür Sarı (Kadir), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi isimlerin oluşturduğu Kardeşlerim 10.bölümüyle 24 Nisan Pazar tarihinde saat 20:00'da ATV kanalında yayınlanacak.

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Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir.

Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir. Günden güne Asiye'den daha çok hoşlanan Doruk'tan sonunda beklenen itiraf gelir. Kardeşlerin İstanbul'u terk etme düşüncesi bu aşkı başlamadan bitirecek midir? Asiye'de Doruk'un aşkına karşılık verecek midir?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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