17 Nisan 2021 Reyting sonuçları açıklandı! İşte Cumartesi reyting sıralaması

18 Nisan 2021 Pazar 10:25 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 10:25

Cumartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen diziler ve programlar, bu hafta da reytinglerde yarıştı. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 17 Nisan tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total reyting sonuçları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 17 Nisan 2021 reyting sonuçları...

17 Nisan 2021 Reyting sonuçlarına göre; dün akşam yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Cumartesi reytinglerinde; Tv8'de Survivor, Show Tv'de Kuzey Yıldızı ilk Aşk, TRT 1'de Gönül Dağı, Atv'de Kardeşlerim ve FOX Tv'de Savaşçı dizisinin ardımdan Sen Çal Kapımı sezon finali ile ekranlara geldi. Reyting ölçümleri ile Cumartesi akşamı en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oldu. Peki, dün gece yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisi birinci oldu? İşte 17 Nisan 2021 Reyting sonuçları.

17 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Reyting sonuçları, Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Gönül Dağı (Özet) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, Üçüncü sırada Survivor yer aldı.

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 GONUL DAGI TRT 1

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR TV8

AB İLK 5 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 SURVIVOR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1