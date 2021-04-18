18 Nisan 2021 Pazar 12:48 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 12:48

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. bölümüyle Show Tv ekranlarında yayınlandı. Cumartesi akşamları yayınlanan Romantik komedi dizisi Kuzey Yıldızı 60. bölümde; Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölümünde Yıldız ile Kuzey evlerinde birlikte uyurken eve giren gizemli adam yeni bir şok yaşattı. Güney bebeği beşiğinden alan adam yeni bir bilinmez ortaya çıkarırken Yıldız uyanınca büyük şok geçirdi! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm Puhu Tv izleme sayfası tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Kuzey Yıldızı 60. bölüm full izle!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 60. SON BÖLÜM İZLE PUHUTV

Kuzey Yıldızı 60. son bölüm izleme linki tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KUZEY YILDIZI 60. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik komedi tadında izleyiciyle buluşturan dizi, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor

KUZEY YILDIZI 60. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölümde Kuzey ve Yıldız, sonunda bebeklerini kucaklarına almış, Yıldız da sağlığına kavuşmuştur.

Yirmi bir yıl gerçekleşmeyi bekleyen masal, sonunda tüm gerçekliğiyle karşılarında durmaktadır. Yorgun aşıklarımız, tüm zorlukları geride bırakıp mutlu bir sayfa açmışlardır.

Artık tüm küskünleri barıştırmak, başkalarına da yardım etmek istemektedirler.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölümünde Kuzey ve Yıldız'ın planıyla yardıma muhtaç kişilere yardım kolisi dağıtan çocuklar mahalleyi büyük sevince boğdu. Evlere kolileri veren çocuklar Ramazan Bayramı'nın önemini gösterdi.

Yıldız, hem çiçeği burnunda bir anne olarak, hem de yaşadıkları onca şeyden sonra mutluluklarının bozulmasından delicesine korkmaktadır.

Artık mutluluğun tadını çıkarmak istemektedir. Bir yanında Kuzey, bir yanında Güney, dünyanın en mutlu kadınıdır artık. Tek dileği, bu mutluluğun göz açıp kapanıncaya kadar sürmemesidir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk son Bölümünde Yıldız ile Kuzey evlerinde birlikte uyurken eve giren gizemli adam yeni bir şok yaşattı. Güney bebeği beşiğinden alan adam yeni bir bilinmez ortaya çıkarırken Yıldız uyanınca büyük şok geçirdi!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölümünde Babasına küsen ve eve dönmeyen Osman sonunda babası ile buzlar eritti. Babasının doğum gününde Bedri'nin evinde toplanan gençler küslüğün bitmesini sağladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 60. Bölümünde Sefer ile birlikte kurbanlık almaya giden Nahide burada karşılarına çıkan fırsatı değerlendirdi. Aldıkları kurbanı bağışlayan Sefer ve Nahide örnek bir davranışa imza attı!