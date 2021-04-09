09 Nisan 2021 Cuma 20:46 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:46

Son Yaz dizisinin 15. bölümü FOX Tv ekranlarında yayınlandı. Cuma akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Son Yaz 15. bölümde Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk'a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir. Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz 15. bölüm full izleme sayfası tek parça olarak sizlerle.

SON YAZ 15. BÖLÜM FULL İZLE

Cuma akşamı FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Son Yaz 15. bölümde Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir.

Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim'i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın'ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur. Akgün'ün içindeki şüphe artar.

Kaan, Yağmur ve Akgün'ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur'a yakınlaşmaya çalışır. Kaan'ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan'ın yanında alır.

Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga; Fatih, Serap, Canan ve Selim'in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür. Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün'ü mahkemeye verir.

Selim ve Canan, Akgün'ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler. Akgün'ün avukatlığını Canan üstlenir. Bu arada Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk'a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.