Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız 2. bölümde neler olacak?

09 Nisan 2021 Cuma 13:28 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 13:28

Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız, ilk bölümüyle izleyenlerden tam not aldı. Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Camdaki Kız 2. bölümde Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor! İşte gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız 2. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ile evlenme hazırlığı yapan Nalan için zor günler başlıyor!

Sedat'ın Nalan ile evlenmesine karar veren aileler için çocuklarının fikirlerinin hiç önemi yoktur. Sedat Canan ile görüşmeye devam ederken Nalan ise annesinin baskılarına maruz kalmaktadır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan için zor günler artık başlamak üzeredir.

Camdaki Kız dizisi, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi gerçek hikayelerden uyarlanan ve izlenme rekorları kıran dizilerin yapımcısı OGM Pictures tarafından yapılıyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ TEKRARI HANGİ GÜN?

Camdaki Kız 1. Bölüm tekrarı Cuma saat 10.15,Cumartesi saat 14.30'da yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışan Nalan, yumuşak huylu, zeki, sıcakkanlı ve dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğudur. Hayatını varlık, ilgi, alaka içinde geçirmiş, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayatı olan Nalan'ın, herkesten sakladığı bir sırrı vardır...

Diğer yandan Nalan'ın çalıştığı şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan, sosyetik güzel Cana ile uzun yıllardır yasak bir ilişki yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat'ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllarca didinip kurduğu Koroğlu imparatorluğunun itibarının, şımarık oğlu Sedat tarafından lekelenmesine izin vermeyecektir. Rafet, Sedat'ı Cana'dan ayırmak için, onu zorla başka biriyle evlendirmeye karar verir.