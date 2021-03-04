04 Mart 2021 Perşembe 11:28 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 11:28

Camdaki Kız Dizisinin kadrosu belli oldu. Başrolünde Burcu Biricik'in oynayacağı dizide diğer karakterler de açıklandı. Psikiyatr ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Camdaki Kız" isimli romanından uyarlanan dizi, gerçek bir aşk hikâyesini konu alıyor. Peki Camdaki Kız oyuncuları kimler? İşte dizinin kadrosundaki oyuncular.

Psikiyatr ve yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikâyesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosu belli oldu. Burcu Biricik'e başrolde daha önce Kırmızı Oda dizisinde beraber rol aldıkları Feyyaz Şerifoğlu eşlik edecek. Kırmızı Oda sizisinde Boncuk karakterinin hayali sevgilisini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, bu kez Burcu Biricik'in dizideki partneri olacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, güzel bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

"Camdaki Kız", "Neden âşık oluruz?", "Peki kime âşık oluruz?", "Âşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" sorularının cevaplarını arayacak. İzleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak. "Camdaki Kız", çok yakında Kanal D'de başlayacak.