25 Mart 2021 Perşembe 10:53 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 10:53

Camdaki Kız dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı yapımın geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanmıştı. Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini Burcu Biricik canlandıracak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yayınlanacağı tarih de kesinleşti. Peki Camdaki Kız oyuncuları ve karakterleri kimler? Camdaki Kız'ın konusu ne? İşte Camdaki Kız 1.bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ OYUNUCLARI

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.

Kadroda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

İŞTE CAMDAKİ KIZ'IN İLK BÖLÜM FRAGMANI

Camdaki Kız dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı Camdaki Kız'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. İşte, Camdaki Kız oyuncuları, konusu ve ilk bölüm fragmanı.





CAMDAKİ KIZ KARAKTERLERİ

Kanal D'de ekran macerasına başlayacak olan Camdaki Kız dizisinde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesi konu alınacak. Burcu Biricik'in Nalan karakteriyle izleyiciyi karşısına çıkacağı dizide Feyyaz Şerifoğlu da kadroda yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışırken kendisini birden Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, karanlığa gömülecektir.

DETAYLI ÖZET

Nalan, küçük yaşlarda lüks bir hayat yaşayıp, daha sonra yine zengin ve köklü bir aileye gelin gitmiştir. Bir gün zorla birlikte yaşadığı sevgilisi Hayri tarafından psikiyatri kliniğine getirilir. Hayri, Nalan'a hayatında başkası olduğunu söylemiş, Nalan'ın bütün dünyası başına yıkılmıştır. Sinir krizleri geçiren Nalan, intihar edeceğini söylemeye başlamıştır. Nalan, seanslarda doktora hayatını anlatır ve hikaye başlar. Hayri'yle olan aşkını ve onu bırakmasından ne kadar korktuğunu anlatır.

Nalan bir iç mimardır ve şirketinde çalıştığı zengin iş adamının oğlu Sedat ile evlidir. Kayınvalidesi ve kayınbabası onu her ne kadar desteklese de, kocası Sedat ona sevgi, şefkat gibi duygular vermez. Sedat'ın aklı yalnızca son moda kıyafetler giymekte, markalarda, güzel yerlerde gezmekte, yemekte, lüks arabalara binmekte, arkadaşlarında ve babasından gizli kumar oynamaktadır. Nalan hamileliği ve bebeğini kaybetmesinden sonra depresyona girer ve işten ayrılır. Bu arada hem anne hem de babasını kaybeder.

Bir süre sonra kayınbiraderinin desteğiyle toparlanır ve işe döner. Hem şoförlüğü hem de korumalığını yapması için şirkette çalışan Hayri Nalan'ın yanına geçer. Hayri, Nalan'ı sevmektedir. Hayri, fırsattan istifade onun bu ruh halini de kullanarak elde etmek elinden geleni yapar. Zaten sevgiye, ilgiye oldukça aç olan Nalan da dayanamaz ve bir süre sonra o da Hayri'den etkilenmeye başlar. Ama Nalan, evliyken böyle bir ilişki içinde olamayacak kadar erdemli olduğu için kocasından boşanır ve Hayri ile 7 yıl sürecek olan bir aşka başlar. Bu sırada Hayri de evlidir ve üç çocuk babasıdır.

Hayri'nin karısı Türkan köyden kuma hayatına alışkın olduğu için Nalanı kabullenir. Nalan da çocukları babasız kalmasın diye Hayri'den boşanmasını isteyemez. Bir gün Hayri karısını ve çocuklarını Nalan'la tanıştırır. Türkan Nalanı çok sever, sürekli kızlarını alıp onu görmeye gider. Ona göre Nalan görgülü, terbiyeli hanım bir kadındır o yüzden bu ilişkiden hiç rahatsız olmaz. Fakir, cahil bir köylü olan Hayri, Nalan'a hayatı boyunca görmediği sevgiyi ve şefkati yaşatır. Hayri kendini bir aşk adamı olarak nitelendirir. Ona göre kalbi o kadar geniştir ki, aynı anda bir sürü kadını sevebilir.

Nalanla ve karısıyla ilişkisi devam ederken bir gün bir meyhanede tanıştığı Laz kızına aşık olur. Bu Laz kızı zengin bir işadamının metresidir. Genç kızlığında öz babası tarafından tecavüze uğramış, sonrasında toplum ve aile tarafından dışlanmıştır. Laz kızı, Hayri'den evlenme sözü alır ve bütün umutlarını Hayri'ye bağlar. Ama Hayri resmi nikahlı evlidir ve karısı Türkan'dan boşanmak istemez. Kız, hem Hayri'yi hem de karısını sürekli tehdit eder.

Hayri bir türlü bu işin içinden çıkamaz ve bir gün kendi evinin bahçesinde Laz kızı tarafından bıçaklanarak öldürülür. Hayri'nin ölümü hem kendi ailesini hem de Nalanı perişan eder. Nalan, bu durumdan doktorun yardımlarıyla kurtulmaya çalışır. Daha sonra, gittiği bir resim atölyesindeki hocasının hiç görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası Nalan'dan af diler ve bir gün çok kıymetli eserlerini ona bırakarak birden ortadan kaybolur. Nalan, artık dayanamaz ve hayatına yeni bir perde açmaya karar verir!

"Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.