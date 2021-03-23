Ünlü Oyuncu, Seni Çok Bekledim dizisinden ayrıldı!

23 Mart 2021 Salı 10:53 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 10:53

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakterinin canlandıran uzun süredir de bu yapımda bulunan Nihan Büyükağaç diziye veda etti. Dizinin 8. bölümde Nihan Büyükağaç'ın oynadığı Sibel'in deniz kıyısında ölü bulunması, izleyenleri meraklandırmıştı.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olan ve olay döngüsünü izleyicilere heyecanlı bir şekilde yansıtmayı başaran Seni Çok Bekledim dizisinin yayınlanan son bölümünde bir ayrılık yaşandı. Dizide Sibel rolüyle yer alan Nihan Büyükağaç, sürpriz bir şekilde diziye veda etti.

Sibel'in Erol hakkındaki gerçeği anlatacağından çekinen Cemal, Sibel'i öldürerek büyük sırrını da saklayacağını sandı. Ayliz, annesi Sibel ile olan ilişkisini normalleştirmek üzereyken ölüm haberiyle karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SİBEL KİMDİR?

Star TV'de yayınlanan Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim'in gizemli karakteri Sibel, bu zamana kadar hep ezilmiş bir kadındı ve kızının kendisi gibi bir yaşam sürmemesi için Ayliz'i çok güçlü bir şekilde yetiştirdi.

Sibel karakterine hayat veren, uzun süredir de bu yapımda bulunan Nihan Büyükağaç ne yazık ki son bölümde bizlere veda etti. Erken ayrılma planlarından dolayı izleyiciler bu duruma anlam veremedi.

Kadir ve Ayliz karakterlerinin beklenmedik tanışması sonrası yaşanan hayat hikayesini konu alan Seni Çok Bekledim dizisi, depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin yaptığı dizinin senaryosunu Hakan Haksun, Pervin Bozan, Elif Başaran ve Eylül İdiman yazıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar ve Hande Oktan rol alıyor.

Seni Çok Bekledim, yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00'da Star Tv'de yayınlanıyor.

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ KİMDİR?

28 Eylül 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlk ekran deneyimini 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde figüran olarak yaşayan Nihan Büyükağaç, ilk rolünü 2006 yılında Fırtına dizisiyle aldı. Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Canevim, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi gibi dizilerde rol almıştır.

2021 yılında senaryosunu Özcan Deniz'in yazdığı Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakteriyle yer aldı.

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ DİZİLERİ

2006 - Fırtına (Tamara)

2007 - Senden Başka 2 (Emel)

2008 - Derdest (Aysun)

2008 - Sınıf

2009 - Ayrılık 2 (Mina)

2010 - Yer Gök Aşk

2011-2103 - Muhteşem Yüzyıl (Gülşah)

2013 - Sevdaluk (Fatma)

2014 - Gönül İşleri (Alev)

2015 - Gecenin Kraliçesi (Emine)

2016 - Cesur ve Güzel (Adalet)

2018 - Bir Umut Yeter (Nihan)

2019 - Canevim (Feryal Tanbay)

2019-2020 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Bahar Tezyürek)

2021 - Seni Çok Bekledim (Sibel)