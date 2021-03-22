Masumlar Apartmanı'nın yıldız oyuncusu hastanelik oldu!

22 Mart 2021 Pazartesi 13:32 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 13:32

Seyirciyi TRT1 ekranlarına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Birkan Sokullu, hastanelik oldu.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine can veren ünlü oyuncu Birkan Sokullu hastane çıkışı görüntülendi.

Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu, önceki gün Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesinden çıkarken objektiflere takıldı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıyan Sokullu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sokullu, "Yürüyüş yaparken ayağını incittiği söyledi. Hastane çıkışı elinde reçetesiyle görüntülenen oyuncu, "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" dedikten sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey'de 3.'lük derecesi var.

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2003 yılında, 'Best Model Of Turkey' yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol oynadı. Maltepe Üniversitesinde okurken manken ve modellik yaptı.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersler aldı. "Küçük Kadınlar" dizisinde Ayaz karakteri ile dikkat çekti. 2010 yılında Tims production ile anlaştı. "Küçük Sırlar" dizisinde "Demir" rolü büyük beğeni kazandı ve bu dizi kariyeri için dönüm noktası oldu.

2012 yılında "Uçurum" dizisinde hırslı bir gazeteciyi canlandırdı. 2013 sezonunda ise Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırdı, ancak dizi uzun ömürlü olamadı.

2014 yılının Şubat ayında ekranlarda olacak olan "Kurt Seyt & Shura" adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.

Birkan Sokullu, 2012 yılında oyuncu Aslı Enver ile evlendi. 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular.

2016 yılında Kanal D'de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı "Hayat Şarkısı" adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.

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