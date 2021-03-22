22 Mart 2021 Pazartesi 11:33 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:33

Masumlar Apartmanı'nın psikoloğu Seda Akman, izleyenler tarafından merak ediliyor. Dizide çöp toplama hastalığı olan Han'ın tedavi olması için İnci'nin tavsiyesiyle bulduğu psikolog belli oldu. Masumlar Apartmanı dizisinde psikolog rolünde oynayacak isim Seda Akman oldu. Başarılı oyuncu, en son Sol Yanım dizisinde rol almıştı. Peki Masumlar Apartmanı'nın psikoloğu Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilenler.

MASUMLAR APARTMANI PSİKOLOG KİM?

Gerçek hayattan uyarlanan ve psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntıların ele alındığı Masumlar Apartmanı'nda Han'ın psikoloğunu oyuncu Seda Akman canlandıracak.

TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre ünlü oyuncu Seda Akman dizide psikolog rolünde yer alıyor. Seda Akman hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman 1978 yılında Kütahya'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Seda Akman, oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapmıştır.

Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu.

Seda Akman, üniversite eğitimini Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. 1998 yılında Miss Palmolive seçilen Akman, ardından Miss İntercontenental yarışmasında dördüncü oldu. 1999 yılında Best Model Turkey yarışmasına katılan Akman, Best Foto Model seçildi.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında yayınlanan Yazı Tura filmiyle başlayan Akman, ardından Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atısı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, Fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, Hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Ölümsüz Aşk, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi başarılı dizi ve filmlerde rol almıştır.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.

Seda Akman 2018 yılında, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde yer almıştır.